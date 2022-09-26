Сутички з поліцією і спалені військкомати: як у Росії протестують проти мобілізації (фото, відео)

В Росії з початком проголошеної Володимиром Путіним "часткової мобілізації" протестні настрої значно зросли. На вихідних у російських містах пройшли акції проти війни, які завершилися затриманням сотень людей. У Дагестані протест переріс у сутички з поліцією і перекриття федеральної траси. По всій РФ почастішали випадки підпалів військкоматів. Водночас, сотні тисяч росіян замість того, щоб виходити на протести і відстоювати свої права, тікають за кордон.

ТСН.ua зібрав подробиці, як змінилася протестна активність в РФ з початком мобілізації.

У низці російських міст 24 вересня люди вийшли на вулиці з протестами проти "часткової" мобілізації. Силовики затримували мітингувальників, які традиційно майже не чинили ніякої протидії (виключення - Дагестан).

Учасники скандували "Ні війні!", а ОМОН застосовував проти них силу, валив людей на землю. Російські ЗМІ повідомили про понад 700 затриманих у 32 містах.

Так, у Москві затримано щонайменше 337 мітингувальників, а в Санкт-Петербурзі – 122. Трійку "лідерів" замикає Новосибірськ із 70-ма затриманими.

Іркутськ – 20 затриманих,

Іжевськ – 20,

Томськ – 18,

Перм – 16,

Уфа – 16,

Волгоград – 11,

Вологда – 10.

Найдивніший спосіб протесту обрали в Якутську - на центральній площі жінки співали пісні і водили хороводи.

Дагестан: протести переросли в бійки та стрілянину

Загострення набули протести в Дагестані. Саме у цьому регіоні досі були найбільші втрати у війні, за підрахунками журналістів. Активісти перекрили трасу Хасавюрт-Махачкала і не давали проїзду транспорту. Примітно, що серед протестувальників чимало жінок, які відважно кидалися на силовиків.

У селі Ендірей поліція відкрила стрілянину в повітря, щоб заспокоїти мітингувальників.

Приблизно дві сотні людей зібралися і перекрили трасу. Люди у формі відкрили стрілянину у повітря, намагаючись їх розігнати.

Стрілянина не лише не злякала учасників протесту, а й більше їх розізлила. Люди почали кричати та намагалися забрати зброю у тих, хто стріляв.

"Ми збираємося не для того, щоб через кілька годин розійтися - ми збираємося, щоб зробити майдан - розбити намети і зібрати на цей майдан весь Дагестан - доти, доки повністю не відмінять мобілізацію для Кавказа. Поки що цей собачий хвіст Путін особисто не оголосить по телевізору! Особисто! Ні кроку назад! Виходимо всім містом! Ми надто довго мовчали, і саме тому самі довели справу до утилізації владою наших дітей. Настав час все поставити на свої місця за допомогою Аллаха", - закликають дагестанці.

Також дагестанці започаткували "флешмоб" зі спаленням портрету Путіна.

Підпали військкоматів

В російській глибинці з початку повномасштабної війни місцеві жителі спалили вже десятки військкоматів коктейлями Молотова. З початку "часткової мобілізації" підпали почастішали. Також в одному з військкоматів сталася стрілянина.

Рузаївка. Підпал військкомату. Вночі партизани закидали коктейлями Молотова військкомат у Мордовії. Вогонь встиг розгорітися в одному з кабінетів, аж поки його не загасили.

Ленобласть. Підпал адміністрації селища. Вночі в будівлю адміністрації Сяскелівського поселення Гатчинського району Ленінградської області невідомий партизан кинув кілька коктейлів Молотова. Один із кабінетів спалахнув, всього пожежа встигла охопити 50 кв.м. Палія шукають.

Черняхівськ. Підпал військкомату. Вночі партизан кинув коктейль Молотова у військкомат у Калінінградській області. Вогонь охопив стіну будівлі, бо пляшка не розбила вікно. Партизан на волі.

Ленобласть. Кіровськ. Підпал військкомату. У Кіровську партизани підійшли до підпалу творчо. Вони просвердлили дірку у вікні кабінету військкомату, просунули через дірку трубку, прикріплену до підвішеної каністри з пальним. Таким чином вони обійшлися без зайвого галасу, щоб підпалити військкомат. Їм також вдалося успішно втекти. Вогонь встиг охопити частину кабінету та зіпсував частину цифрових носіїв.

Фото: МедиаЗона

У військкоматі в Усть-Ілімську Іркутської області чоловік відкрив стрілянину та поцілив у начальника призовної комісії, який, за різними даними, або помер дорогою до лікарні, або поранений.

Відомо, що чоловік відкрив вогонь у будівлі комісаріату та поранив військкома, який проводив інструктаж для мобілізованих.

За попередньою інформацією, нападника затримано. Ним виявився 25-річний місцевий мешканець, йому призначено психологічну експертизу.

З Росії масово тікають чоловіки

З початком мобілізації багато росіян, які не бажають гинути за Путіна і "русскій мір", почали "протестувати ногами" - тікати з країни. На кордоні РФ з Казахстаном, Монголією, Грузією та Фінляндією вишикувалися багатокілометрові черги. Також росіяни стали масово купувати залізничні та авіаквитки квитки до інших країн.

Після оголошення часткової мобілізації з Росії втекла 261 тисяча чоловіків. Такі дані оприлюднило видання "Новая газета. Европа" з посиланням на джерела в Кремлі.

За інформацією джерела видання, в адміністрації Путіна триває обговорення про закриття кордонів РФ для чоловіків призовного віку, після того, від силовиків почали надходити цифри про кількість чоловіків, які виїжджають із Росії. Нібито в останній довідці ФСБ від 25 вересня вказана цифра у 261 тисячу чоловіків, які виїхали з Росії з середи до вечора суботи, 24-го.

"Атмосфера в АП така, що силовики та Міноборони зможуть переконати Путіна закрити виїзд, доки не пізно", - сказав співробітник видання.

Очереди из России в Грузию увеличились до 20 километров



В пробках находится более 3 тысяч автомобилей. Некоторые россияне идут в сторону границы пешком, другие пытаются добраться на велосипедах.#грузия #граница #эмиграция #россия #россиягрузия pic.twitter.com/ymvUyB2IJA — Activatica (@Activatica) September 25, 2022

Граница россия-Грузия.

Тогда и сегодня.

Грузия, каковы твои ощущения? pic.twitter.com/HdsEmrYJYq — Рыжая Бестия Жаннетт (@JeannetteBaron) September 25, 2022

Читайте також: