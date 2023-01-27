Спалення Корану у Стокгольмі: загострення стосунків між Швецією та Туреччиною спровокував прихильник Кремля

Дансько-шведський політик-ісламофоб Расмус Палудан спалив Коран перед турецьким посольством у столиці Швеції за пропозицією кремлівського пропагандиста.

Після прилюдного спалення священної книги мусульман перед посольством Туреччини у столиці Швеції стосунки між країнами знову загострилися і це стало новим бар’єром для вступу скандинавської країни до НАТО. Така провокація, очевидно, була вигідною Москві, яка від початку висловлювала своє негативне ставлення до розширення Альянсу за рахунок Швеції та Фінляндії, заявку яких наразі блокує Туреччина.

Як повідомляє фінське видання Helsingin Sanomat, дансько-шведський політик-ісламофоб Расмус Пулан здійснив цю провокацію за прямою вказівкою Кремля.

Сам спалювач Корану в інтерв’ю місцевій пресі підтвердив, що пропозиція поїхати до Швеції та спалити мусульманську священну книгу надійшла від журналіста, який співпрацює з дочірньою компанією російського пропагандистського каналу RT Чанга Фріка та ще одного журналіста, який працює на ультраправе ЗМІ Exakt 24.

"Це була їхня ідея спалити Коран перед турецьким посольством", - сказав провокатор.

За словами Палудана, він також отримав фінансову допомогу (320 шведських крон) від Чанга Фріка, яка була потрібна для розгляду заяви на дозвіл демонстрації від поліції.

Чанг Фрік підтвердив виданню The Insider, що він заплатив Расмусy Палуданy відповідний гонорар, але не вимагав від нього спалювати Коран.

"Я особисто не заохочував спалювати релігійні писання. Я хотів допомогти провести акцію протесту конкретно проти Туреччини, а не дратувати мусульман", — сказав Чанг Фрік.

39-річний Чанг Фрік є головним редактором онлайн-видання Nyheter Idag. Крім того, він працює ведучим онлайн-каналу Riks.

The Insider повідомляє, що раніше Чанг Фрік їздив до Москви і брав участь у програмах російських пропагандистських ЗМІ. Однак Фрік заперечує, що працював за вказівкою Москви.

Після цієї провокації міністр оборони Туреччини скасував візит до Анкари міністра оборони скандинавської країни Пала Йонсона, який був запланований на п'ятницю, 27 січня, з метою подолання заперечень Туреччини проти заявки Швеції на вступ до НАТО. Він заявив, що приїзд його шведського колеги тепер "немає сенсу".

Нагадаємо, у суботу, 21 січня, біля посольства Туреччини ультраправий політик підпалив примірник священної книги мусульман без перешкод зі сторони місцевої поліції. У відповідь у Стамбулі спалили прапор Швеції.

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