Спалення людей у М'янмі та COVID-рекорди у Франції та Італії. П'ять новин, які ви могли проспати

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
П'ять новин, які ви могли проспати:
- У М'янмі на Різдво 25 грудня поблизу села Мосо в штаті Кая виявили рештки щонайменше 35 обвуглених тіл, одне з яких належить дитині. Читати далі –>
- У Демократичній Республіці Конґо на Різдво 25 грудня внаслідок нападу терориста-смертника на ресторан в Бені загинули щонайменше шестеро людей, а ще 13 постраждали. Читати далі –>
- У Франції кількість нових випадків захворювання на COVID-19 вперше від початку пандемії подолала рубіж в 100 тисяч. Читати далі –>
- Італія зафіксувала третій поспіль рекорд із кількості COVID-хворих. В країні підтвердили 54 762 нові випадки захворювання на коронавірус. Читати далі –>
- В американському штаті Каліфорнія внаслідок нападу акули на пляжі в Морро-Бей загинув серфінгіст. Читати далі –>