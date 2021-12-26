Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Спалення людей у М'янмі та COVID-рекорди у Франції та Італії. П'ять новин, які ви могли проспати

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Спалення людей у М'янмі та COVID-рекорди у Франції та Італії. П'ять новин, які ви могли проспати

KNDF from Myanmar Now / Myanmar Now

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати:

  • У М'янмі на Різдво 25 грудня поблизу села Мосо в штаті Кая виявили рештки щонайменше 35 обвуглених тіл, одне з яких належить дитині. Читати далі –>
  • У Демократичній Республіці Конґо на Різдво 25 грудня внаслідок нападу терориста-смертника на ресторан в Бені загинули щонайменше шестеро людей, а ще 13 постраждали. Читати далі –>
  • У Франції кількість нових випадків захворювання на COVID-19 вперше від початку пандемії подолала рубіж в 100 тисяч. Читати далі –>
  • Італія зафіксувала третій поспіль рекорд із кількості COVID-хворих. В країні підтвердили 54 762 нові випадки захворювання на коронавірус. Читати далі –>
  • В американському штаті Каліфорнія внаслідок нападу акули на пляжі в Морро-Бей загинув серфінгіст. Читати далі –>
Наступна публікація