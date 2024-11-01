"Вирішили підзаробити": у Латвії затримали українців, які перевозили мігрантів у замаскованому під прикордонників автобусі

В ніч на 1 листопада у Латвії затримали двох перевізників і 25 нелегалів, які їхали в мікроавтобусі з підробленими розпізнавальними знаками Державної прикордонної охорони. Автобус був оснащений не тільки трафаретом, а й номерним знаком, що належав справжній машині прикордонників.

Про це повідомляє LSM.

Під час перевірки документів виявилося, що обидва перевізники є громадянами України. Вони намагалися перевезти 25 осіб азійського походження, які незаконно перетнули білорусько-латвійський кордон.

Фото: LSM.lv.

Міністр внутрішніх справ Латвії Ріхад Козловскіс в етері Латвійської програми "Ранкова панорама" заявив, що такі випадки свідчать про наявність великої мережі незаконного перевезення мігрантів, яка існує вже давно і є нелегальним бізнесом, що приносить мільярди.

"Якщо взяти випадок в Айзкрауклі, то, якби цим людям вдалося реалізувати свій намір, це принесло б їм дуже великий дохід. Тому вони явно готові йти на ризик", – підсумував Козловскіс.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали 40-річного перевізника, який хотів заробити на ухилянтах.

Читайте також: