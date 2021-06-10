Спалив Київ та став покровителем радіаційних військ: головному храму ЗС РФ передали ікону князя Боголюбського

Головний військовий храм Росії заклали в кінці вересня 2018 року.

У четвер, 10 червня, у Росії особливий день - головному храму Збройних сил РФ передали ікону з образом володимирського князя Андрія Боголюбського, який організував перше в історії Русі пограбування Києва та спалив місто.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Варто зазначити, що Андрій Боголюбський у Росії є святим благовірним, а від 2020 року ще й покровителем військ радіаційного, хімічного і біологічного захисту Збройних сил Росії. Небесного покровителя військ своїм указом від 24 червня 2020 року визначив патріарх Московський і всієї Русі Кирило.

У Росії князя описують як талановитого державного і військового діяча, який займався будівництвом храмів як і його батько Юрій Долгорукий і дід Володимир Мономах. Він був канонізований російською Православною церквою близько 1751 року у лику благовірного.

Насправді ж він відомий тим, що організував перше в історії Русі пограбування Києва на чолі великої армії 11 північних князів у 1169 році.

Нагадаємо, у Росії до 75-річчя перемоги у Другій світовій війні вирішили побудувати храм для ЗС РФ, який майже рік тому, 14 червня 2020 року, освятив сам патріарх Московський і всієї Русі Кирило.

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