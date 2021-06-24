Спав у вольєрі: у британському зоопарку внаслідок нападу загинув молодий слон

Інший самець слона напав на М'Чангу, поки той спав у вольєрі.

У зоопарку "Ноїв ковчег" в англійському селі Враксалл неподалік Брістоля трагічно загинув 12-річний африканський слон М'Чанга.

Про це повідомляється на сайті зоопарку.

Інцидент стався вранці в п'ятницю, 18 червня, коли інший самець слона напав на М'Чангу, поки той спав у вольєрі. Молодий слон отримав смертельні травми.

В момент нападу зоопарк був зачиненим для відвідувачів. Зазначається, що два інших самці Шака і Яну не постраждали.

У зоопарку вказують, що група слонів має цілодобовий доступ до зовнішньої і внутрішньої частини свого вольєра. Зазвичай представники цієї родини ссавців досить товариські, тож "можливість бути разом - важлива частина їхнього благополуччя".

"Зараз проводиться повна перевірка, зокрема розслідування подій, пов'язаних з інцидентом, і розгляд планів на майбутнє, щоб визначити найкращий спосіб просування програми слонів в "Ноєвому ковчезі", - розповіли в зоопарку.

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М'Чанга перебував у "Ноєвому ковчезі" від 2014 року після прибуття із зоопарку "Борас" у Швеції.

У британо-ірландській асоціації зоопарків і акваріумів BIAZA тим часом заявили, що група "слонів-холостяків" в "Ноєвому ковчезі" грає "ключову допоміжну роль" у збереженні африканських слонів. Так, самців перевозять в інші установи для розмноження.

У дикій природі африканські слони перебувають під загрозою зникнення згідно Червоного списку МСОП.

"Самці слонів природним чином залишають своє сімейне стадо в підлітковому віці і часто потім групуються разом з іншими самотніми самцями, утворюючи холостяцьку групу, - йдеться в заяві зоопарку. - Ці групи холостяків важливі для молодих слонів, щоб вони могли вчитися соціальним навичкам і новій поведінці".

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"Як правило, є один великий самець, який направляє молодих, залагоджує будь-які суперечки між групою і часто може демонструвати домінування. Слони - великі і сильні тварини. Їхня поведінка в дикій природі і в зоопарках часто буває активною, гучною, а іноді і агресивною", - додали в "Ноєвому ковчезі".

Раніше в англійському графстві Бедфордшир співробітники Віпснейдського зоопарку застрелили двох бурих ведмедиць, коли клишоногі втекли зі свого вольєру і напали на кабана.

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