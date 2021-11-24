Спайдермен знову у грі: французький відчайдух підкорив черговий хмарочос

Цього разу він обрав багатоповерхівку у Франкфурті.

Спайдермен знову у грі. Французький відчайдух Ален Робер підкорив черговий хмарочос.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 24 листопада.

Зазначається, що спеціально перед підйомом Ален вбрався у сріблясто-червоний костюм. Увесь процес тривав 42 хвилини. Без жодної страховки Ален таки дістався вершини 39 поверху. Каже, у його вчинку благородна мета - звернути увагу на екологічні проблеми. А от перехожі до його ініціативи поставилися неоднозначно.

Нагадаємо, раніше французький спортсмен Орелійо Фонтеной видерся на 140-метрову будівлю за допомогою велосипеда. На самому лише велосипеді сходами він піднявся на 33 поверхи. На це у спортсмена пішло усього пів години. Своїм учинком відчайдух хотів привернути увагу до проблем дітей із серйозними недугами.