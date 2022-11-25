“Спецмами” мобілізованих: на зустріч із Путіним прийшли прокремлівські функціонерки та активістки

Серед 17 запрошених до президента РФ жінок, які грали роль матерів учасників путінської “спецоперації” в Україні, виявилися лідерки деяких прокремлівських рухів і навіть членкиня правлячої партії “Єдина Росія”.

У п’ятницю, 25 листопада, президент Росії Володимир Путін зустрівся у своїй резиденції в Ново-Огарьово під Москвою з групою нібито матерів мобілізованих для участі у війні в Україні. Представників відомих російських громадських організацій “Комітет солдатських матерів” і “Рада солдатських матерів і дружин” на зустріч не запросили.

Натомість, як повідомляють російські опозиційні видання, серед 17 запрошених жінок були прокремлівські функціонерки та активістки.

На знімках, оприлюднених російським телебаченням, було ідентифіковано деяких учасників зустрічі з Путіним.

Серед них:

московська чиновниця Ольга Бєльцева , депутатка Відрадницької ради від "Єдиної Росії";

, депутатка Відрадницької ради від "Єдиної Росії"; голова виконкому підмосковного відділення прокремлівського руху “Всеросійський єдиний фронт” Юлія Белєхова ;

; представниця Громадської палати Орєхово-Зуєво Марина Мігунова ;

; начальниця управління у справах сім'ї, молоді та спорту адміністрації Каа-Хемського району Республіки Тува, тобто землячка міністра оборони Сергія Шойгу, Ірина Тас-оол;

режисерка Олеся Шигіна, яка знімає православні патріотичні фільми.

Одна з присутніх дійсно була матір'ю окупантів, які воюють в Україні - праворуч від Путіна, в чорній хустці, сиділа Жарадат Агуєва, представниця чеченської "аристократії". Її сини – високопоставлені силовики, командир батальйону "Захід-Ахмат" Ісмаїл Агуєв та начальник Курчалоєвського РВВС Рустам Агуєв. Глава Чечні Рамзан Кадиров неодноразово називав Рустама Агуєва "братом".

До речі, після шестихвилинної вступної промови Володимира Путіна прямий ефір завершився, і відповіді президента на питання ймовірних матерів транслювалися в запису.

Нагадаємо, в Росії громадський рух родичок російських мобілізованих і строковиків "Рада матерів і дружин" вимагає відкритої зустрічі з президентом РФ Путіним.

Читайте також: