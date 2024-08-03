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"Спецоперація повертається додому": жителька Орла показала, як росіяни тікають від дронів (відео)

"Спецоперація повертається додому": жителька Орла показала, як росіяни тікають від дронів (відео)

"Спецоперація повертається додому": жителька Орла показала, як росіяни тікають від дронів (відео)

БпЛА / Ілюстративне фото

Подякувати за це вони можуть російським РЕБам, які відвели безпілотники від військового об'єкта й направили просто у житловий будинок.

Невідомі БпЛА атакували багатоповерхівку у місті Орел. Місцева жителька зафільмувала, як росіяни тікають від атаки. 

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Жителька РФ показала, як росіяни тікають від дронів

Жителька РФ показала, як росіяни тікають від дронів

"Спецоперація повертається додому", – іронічно написав журналіст.

Нагадаємо, ЗСУ продовжують вибивати ворога з української землі. За минулу добу під час бойових дій на фронті українські захисники знищили ще 1170 російських окупантів.

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