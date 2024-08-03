"Спецоперація повертається додому": жителька Орла показала, як росіяни тікають від дронів (відео)

Подякувати за це вони можуть російським РЕБам, які відвели безпілотники від військового об'єкта й направили просто у житловий будинок.

Невідомі БпЛА атакували багатоповерхівку у місті Орел. Місцева жителька зафільмувала, як росіяни тікають від атаки.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Жителька РФ показала, як росіяни тікають від дронів

"Спецоперація повертається додому", – іронічно написав журналіст.

Нагадаємо, ЗСУ продовжують вибивати ворога з української землі. За минулу добу під час бойових дій на фронті українські захисники знищили ще 1170 російських окупантів.

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