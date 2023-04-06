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"Спецоперація" РФ розвивається дуже вдало": Резніков потролив Путіна через вступ Фінляндії до НАТО

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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"Спецоперація" РФ розвивається дуже вдало": Резніков потролив Путіна через вступ Фінляндії до НАТО

Фото: Associated Press

Невдовзі кордон Росії з країнами НАТО ще збільшиться завдяки вступу Швеції.

У Міністерстві оборони України потролили господаря Росії Володимира Путіна, який з усіх сил намагається, щоб кордони НАТО не наближалися до РФ. Коли 4 квітня Фінляндія офіційно стала членом Альянсу, кордон оборонної організації став набагато ближчим до Росії. 

Міністр оборони Олексій Резніков із сарказмом заявив, що "їхня "спеціальна військова операція" розвивається дуже вдало", це він сказав після заходу з презентації державної антикорупційної програми.

"Їхня "спеціальна військова операція", на мій погляд, розвивається дуже вдало. Все йде за планом. Кордон Росії з країнами НАТО збільшився на 1 340 кілометрів завдяки вступу Фінляндії до Альянсу", – потролив Резніков.

Додамо, що невдовзі кордон Росії з країнами НАТО ще збільшиться завдяки вступу Швеції.

Вступ Фінляндії до НАТО

Нагадаємо, Фінляндія 4 квітня 2023 року офіційно стала членом Північноатлантичного Альянсу і 31-м членом НАТО. Останньою державою, хто схвалив заявку країни на вступ була Туреччина, яка спочатку блокувала це рішення. 

У Росії миттєво вілреагували і вже звичним веденням дипломатії пригрозили Фінляндії. Спікер президента Росії Дмитро Пєсков назвав вступ Фінляндії до НАТО черговим загостренням ситуації, а розширення Альянсу – зазіханням на безпеку РФ.

Фінляндія вступить в НАТО вже сьогодні – новини 4 квітня

Фінляндія вступить в НАТО вже сьогодні – новини 4 квітня

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Дата публікації
Перегляди
1318
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