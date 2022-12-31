"Спецоперація успішна", "армія РФ перемагає НАТО": Кремль розіслав пропагандистам новорічну методичку

У Путіна пояснюють, як потрібно писати про підсумки 2022 року.

У Кремлі підготували методичку для державних та провладних засобів масвої пропаганди про те, як потрібно писати про підсумки 2022-го. Рекомендації влади розділені на блоки: "Головне", "Посилення Росії", "Спеціальна військова операція" та "Новий світопорядок".

Методичка Кремля опинилася у розпорядженні "Медузи".

У розділі "Головне" рекомендують наголошувати, що рішення президента-диктатора Володимира Путіна про початок "спецоперації" "єдине вірне". Мовляв, це "запобігло нападу України і НАТО, що нібито готується на територію Росії". Наголошується, що країни Заходу нібито від 2014-го готували атаки на РФ, аби "розділити та підкорити російський народ".

Тим часом, попри провали в Україні та втрати окупованих територій, зокрема Херсона, "спецоперацію" автори методички називають "успішною". Що більше - пишуть про нібито "захист Росією мільйонів російських людей, повернення російських земель та зміцнення національної безпеки".

"У Росії тепер 89 регіонів, а площа збільшилася більш ніж на 80 тисяч квадратних кілометрів. Ця територія втричі більша за Крим і вдвічі більша за Словаччину або Хорватію, Данію або Швейцарію. Розширення кордонів Росії за рахунок возз'єднання із Запорізькою та Херсонською областями дозволило Криму перестати бути "островом", відокремленим від материкової частини Росії", - йдеться у методичці.

Пропагандистам рекомендують писати, що їхня країна нібито воює не з Україною, а з НАТО - "найпотужнішою військовою машиною в історії людства", яка "не зламала російську армію".

У блоці "Посилення Росії" зауважують, що варто писати про "згуртування суспільства". Наприклад, високий "офіційний рейтинг" Путіна (78,5% довіри респондентів) безпосередньо пов'язують із "безумовною підтримкою росіянами "спецоперації"

У розділі "Новий світоустрій" агресорку Росію називають "лідером країн", які "не визнають винятковість Заходу" та "лідером справедливого, демократичного та багатополярного світу". Диктатор Путін нібито дає "Європі шанс одуматися і повернути собі суб'єктність та майбутнє".

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін дозволив приймати платню за постачання російського газу від "недружніх країн" в іноземній валюті, а не рублями.Розрахунки за газ, уточнюється в указі, можуть бути здійснені в іноземній валюті, яка зазначена у контракті.

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