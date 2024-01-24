Спецоперація за участю кількох країн: у Нідерландах викрили мережу, через яку незаконно ввозили військові товари до Росії

У рамках розслідування також були проведені рейди в Естонії, Латвії, Німеччині та Канаді.
Влада Нідерландів заарештувала трьох осіб на початку цього місяця в рамках багатонаціонального розслідування міжнародної контрабандної мережі, яка, як стверджується, працювала для того, щоб обійти загальноєвропейські санкції проти Росії.
Про це повідомило видання Politico.
У вівторок, 23 січня, Служба фіскальної інформації та розслідувань Нідерландів повідомила, що затримала трьох осіб з Дімена та Гааги, усі у віці близько п'ятдесяти років. Арешти були проведені 9 січня, рейди також відбулися в Естонії, Латвії, Німеччині та Канаді.
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Двоє з підозрюваних були адміністраторами зареєстрованої в Нідерландах компанії, створеної в 2017 році, яка експортувала до Росії “технологічне і лабораторне обладнання” з потенційними “військовими цілями”, йдеться в заяві агентства Євроюст, яке допомагало координувати розслідування.
ЄС наклав на Росію 12 пакетів санкцій після повномасштабного вторгнення Кремля в Україну в 2022 році, але ці заходи були розкритиковані за те, що вони залишають занадто багато лазівок.
У жовтні минулого року голландський суд засудив російського бізнесмена до 18 місяців ув'язнення за експорт електронних товарів до Росії, заявивши, що ухилення від санкцій було його “моделлю заробітку”.
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