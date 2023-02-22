Спецоперація "Ембарго": в Албанії затримали судно, яке могло перевозити російську нафту

В Албанії поліцейські провели спецоперацію "Ембарго", під час якої заблокували судно, яке перевозило 22,5 тонн нафти з підробленими документами, ймовірно, з Росії. Корабель, який затримали правоохоронці, йшов під прапором Ліберії.

Про йдеться на сайті державної поліції Албанії.

"Поліцейські структури, що діють у Дурресі, у тому числі відділ боротьби з економічною та фінансовою злочинністю, після послідовних операцій, проведених протягом останніх місяців, з метою припинення контрабанди нафти, що надходить з Лівії та інших країн, отримали інформацію про корабель під прапором Ліберії, який перевозить контрабандою дуже велику кількість нафти... За першими слідчими діями підозрюється, що ця партія нафти була вивезена з країн, на які діє нафтове ембарго, зокрема з Росії", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці припускають, що корабель вирушив з Азербайджану, потім його завантажили в грецькому порту Калламата з іншого судна.

Працівники поліції підозрюють, що нафта є контрабандною та походить з країн, на які накладено ембарго. Вони вилучили наявну документацію капітана, а також заблокували екіпаж, який складався з 22 громадян, для проведення подальших процесуальних дій.

Ембарго на російську нафту

Від 5 лютого 2023 року Європейський Союз ввів ембарго на морський імпорт російських нафтопродуктів. Піід ембарго потрапляють дизель, бензин, мазут тощо.

Ембарго не застосовується до нафтопродуктів що постачаються до Болгарії (до кінця 2024 року), Хорватії (тільки газойль, до кінця 2023 року) та країн Євросоюзу, у яких немає виходу до моря.

Також від лютого почали діяти граничні ціни на постачання російських нафтопродуктів до третіх країн: гранична ціна для дизеля – 100 дол. за барель, для мазуту – 45 дол.

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