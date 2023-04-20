Спецпредставник Нідерландів з питань України виявився прихильником Путіна і пішов у відставку

Чиновник заявляв що росіяни та українці "це один народ", а також запевняв про велику підтримку російського диктатора.

Спецпредставник Нідерландів з питань України Рон ван Дартел пішов у відставку після своєї антиукраїнської заяви, що "українці — це теж росіяни".

Про це інформує видання NOS.

У повідомленні вказується, що у книзі Герарда Ділессена "Якщо знизити планку, то вище не підскочиш" є слова ван Дартела про те, що нібито українці це теж росіяни.

"Ми не повинні цього забувати. Це реальність", - заявив він.

Крім того, ван Дартел також вважає, що "підтримка президента РФ Володимира Путіна більша, ніж люди думають".

Зазначимо, що ван Дартел був призначений спеціальним представником з питань України наприкінці березня. У його обовʼязки мало б входити налагодження зв'язків між бізнесом та різними інституціями щодо реконструкції та відновлення України.

До цього Рон ван Дартел був послом Нідерландів у Росії, Сербії, Польщі та представником Нідерландів у ОБСЄ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що працівники посольства РФ у Гаазі постійно цупили українські прапори перед установою, тож нідерландці виставили охорону.

Крім того, ми раніше інформували, що Данія разом Нідерландами надішле українським Збройним силам 14 танків Leopard 2.

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