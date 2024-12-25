Спецпредставник Трампа по Україні відреагував на масовану атаку на Різдво

Кіт Келлог назвав "неправильним" завдання масштабних ракетних та дронових ударів у день Різдва Господнього.

Генерал армії США у відставці Кіт Келлог, якого новообраний президент США Дональд Трамп призначив на посаду спеціального представника з питань України та Росії, засудив масштабний удар держави-агресорки під час святкування Різдва.

"Різдво має бути часом миру, але на Україну жорстоко напали на Різдво", - написав він у мережі Х.

Кіт Келлог назвав "неправильним" завдання масштабних ракетних та дронових ударів у день Різдва Господнього.

"Світ уважно стежить за діями обох сторін. США як ніколи налаштовані на встановлення миру в регіоні", наголосив він.

Кіт Келлог відреагував на масований російський удар по Україні на Різдво

Нагадаємо, спецпредставник Трампа невдовзі повинен відвідати Україну, попередню дату його візиту до Києва вже визначено.

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