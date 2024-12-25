Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Спецпредставник Трампа по Україні відреагував на масовану атаку на Різдво

Спецпредставник Трампа по Україні відреагував на масовану атаку на Різдво

Генерал у відставці Кіт Келлог, якого Дональд Трамп призначив своїм спеціальним представником по Україні та РФ / Фото: Associated Press

Кіт Келлог назвав "неправильним" завдання масштабних ракетних та дронових ударів у день Різдва Господнього.

Генерал армії США у відставці Кіт Келлог, якого новообраний президент США Дональд Трамп призначив на посаду спеціального представника з питань України та Росії, засудив масштабний удар держави-агресорки під час святкування Різдва.

"Різдво має бути часом миру, але на Україну жорстоко напали на Різдво", - написав він у мережі Х.

Кіт Келлог назвав "неправильним" завдання масштабних ракетних та дронових ударів у день Різдва Господнього.

"Світ уважно стежить за діями обох сторін. США як ніколи налаштовані на встановлення миру в регіоні", наголосив він.

Кіт Келлог відреагував на масований російський удар по Україні на Різдво / ©
Кіт Келлог відреагував на масований російський удар по Україні на Різдво

Нагадаємо, спецпредставник Трампа невдовзі повинен відвідати Україну, попередню дату його візиту до Києва вже визначено.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація