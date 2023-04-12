Спецслужби РФ намагаються вербувати українських біженців в Естонії – поліція

Окрім українців, ФСБ намагається вербувати естонців та інших людей, які наразі мешкають в країні.

Федеральна служба безпеки РФ (ФСБ) намагається завербувати українців, які прибувають до Естонії. Від кінця лютого 2022 року до грудня до Естонії прибуло понад 45 тисяч українських біженців.

Про це повідомляє ERR.

Естонські правоохоронці, після бесід з українцями, заявили, що ФСБ намагається активно вербувати людей на окупованих територіях. Також це стосується й біженців, які перетинають кордон Естонії та Росії.

"Від фільтраційних таборів до допитів на прикордонних пунктах, українці перебувають під підвищеною увагою, і серед них виявляють ворожих і небезпечних для Росії осіб. Їх допитують, обшукують їхнє майно, переглядають їхні засоби зв'язку, інколи застосовують погрози та насильство", - зазначає поліція.

У поліції також додали, що ФСБ намагається вербувати не лише українців, але й естонців та інших людей, які наразі мешкають в Естонії.

"Наприклад, ФСБ почала систематично опитувати людей, які регулярно відвідують Росію по роботі. Під час перетину кордону їх запитують про ставлення до Росії та проведеної проти України "спеціальної військової операції", а також про ймовірні переслідування росіян в Естонії", - розповіли правоохоронці.

Нагадаємо, Естонія відреагувала на страту українського полоненого – закликають не допускати росіян до Олімпіади.

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