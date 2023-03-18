Спецслужби Росії запланували антиукраїнські протести у Франції та Бельгії – польські ЗМІ

Зокрема, протести відбудуться під гаслом #StopKillingDonbass і проти постачання зброї Україні.
Російські спецслужби планують задіяти свою агентуру у Франції та Бельгії для організації антиукраїнських демонстрацій проти постачання державі бойових літаків.
Про це повідомляє польське видання Nowiny Polskie.
У матеріалі йдеться, що протести будуть організовані у відповідь на рішення Польщі передати України перші чотири винищувачі МіГ-29.
Для того, аби протести мали масовий вигляд, пропаганда використовуватиме кадри демонстрацій у Франції проти пенсійної реформи, що тривають і досі. Водночас організатори антиукраїнських акцій намагатимуться збирати своїх нечисленних "прихильників" поблизу епіцентрів антиурядових мітингів.
Так, польське видання уточнило, що спецслужби Росії планують підтримати проведення трьох антиукраїнських акцій – у Парижі 18 березня, Тулузі 19 березня та Брюсселі 4 квітня.
Протести в Парижі організовує екссоратник проросійської французької політикині Марін Ле Пен – Флоріан Філіппо. Він раніше закликав у соцмережах до протестів проти рішення Польщі про бойові літаки для України. Політик аргументував це тим, що Варшава начебто таким чином втягує ЄС та НАТО у війну з Росією. Філіппо також відкрито назвав українців "нацистами" та активно просуває російські наративи.
Видання зауважило, що в лютому 2023 року французький політик вже проводив схожу акцію з гаслами "Ні третій світовій!", "Виходимо з НАТО" та "Ні постачанням зброї Україні". При цьому ця акція була активно розтиражована у російських засобах масової пропаганди.
У статті польського видання також зазначається, що від 2012 до 2017 року Філіппо обіймав посаду віцепрезидента партії "Національний фронт" і був у скандалі, з позикою політсили на свою передвиборчу кампанію у Першого чесько-російського банку, який контролює Геннадій Тимченко – близький друг президента РФ Володимира Путіна.
Водночас організатором антиукраїнських протестів 19 березня у Тулузі та 4 квітня біля штаб-квартири НАТО у Брюсселі є керівниця організації "Русофони Піренеїв", громадянка Франції та Росії Ганна Новікова.
"Учасники вимагатимуть від французьких та європейських політиків взяти до уваги їхню електронну петицію на сайті французького парламенту про скасування введених санкцій проти Росії", – зауважує польське медіа.
Там додали, що демонстрації проросійських сил відбудуться під гаслом #StopKillingDonbass і проти постачання зброї Україні. Участь у цих акціях планують взяти особи, які раніше як журналісти і спостерігачі перебували на тимчасово окупованих територіях України і висвітлювали події на користь РФ.
Нагадаємо, в середині березня у Польщі було викрито групу російських шпигунів. Як повідомив очільникпольського МВС Маріуш Камінський, вдалося затримати дев’ятьох осіб, які співпрацювали з ФСБ Росії та планували паралізувати постачання зброї до України.
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