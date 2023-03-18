Спецслужби Росії запланували антиукраїнські протести у Франції та Бельгії – польські ЗМІ

Зокрема, протести відбудуться під гаслом #StopKillingDonbass і проти постачання зброї Україні.

Російські спецслужби планують задіяти свою агентуру у Франції та Бельгії для організації антиукраїнських демонстрацій проти постачання державі бойових літаків.

Про це повідомляє польське видання Nowiny Polskie.

У матеріалі йдеться, що протести будуть організовані у відповідь на рішення Польщі передати України перші чотири винищувачі МіГ-29.

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Для того, аби протести мали масовий вигляд, пропаганда використовуватиме кадри демонстрацій у Франції проти пенсійної реформи, що тривають і досі. Водночас організатори антиукраїнських акцій намагатимуться збирати своїх нечисленних "прихильників" поблизу епіцентрів антиурядових мітингів.

Так, польське видання уточнило, що спецслужби Росії планують підтримати проведення трьох антиукраїнських акцій – у Парижі 18 березня, Тулузі 19 березня та Брюсселі 4 квітня.

Протести в Парижі організовує екссоратник проросійської французької політикині Марін Ле Пен – Флоріан Філіппо. Він раніше закликав у соцмережах до протестів проти рішення Польщі про бойові літаки для України. Політик аргументував це тим, що Варшава начебто таким чином втягує ЄС та НАТО у війну з Росією. Філіппо також відкрито назвав українців "нацистами" та активно просуває російські наративи.

Видання зауважило, що в лютому 2023 року французький політик вже проводив схожу акцію з гаслами "Ні третій світовій!", "Виходимо з НАТО" та "Ні постачанням зброї Україні". При цьому ця акція була активно розтиражована у російських засобах масової пропаганди.

У статті польського видання також зазначається, що від 2012 до 2017 року Філіппо обіймав посаду віцепрезидента партії "Національний фронт" і був у скандалі, з позикою політсили на свою передвиборчу кампанію у Першого чесько-російського банку, який контролює Геннадій Тимченко – близький друг президента РФ Володимира Путіна.

Водночас організатором антиукраїнських протестів 19 березня у Тулузі та 4 квітня біля штаб-квартири НАТО у Брюсселі є керівниця організації "Русофони Піренеїв", громадянка Франції та Росії Ганна Новікова.

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"Учасники вимагатимуть від французьких та європейських політиків взяти до уваги їхню електронну петицію на сайті французького парламенту про скасування введених санкцій проти Росії", – зауважує польське медіа.

Там додали, що демонстрації проросійських сил відбудуться під гаслом #StopKillingDonbass і проти постачання зброї Україні. Участь у цих акціях планують взяти особи, які раніше як журналісти і спостерігачі перебували на тимчасово окупованих територіях України і висвітлювали події на користь РФ.

Нагадаємо, в середині березня у Польщі було викрито групу російських шпигунів. Як повідомив очільникпольського МВС Маріуш Камінський, вдалося затримати дев’ятьох осіб, які співпрацювали з ФСБ Росії та планували паралізувати постачання зброї до України.

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