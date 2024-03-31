"Спецслужби вживили терористам в мозок чипи": генерал-майор РФ видав свою версію про теракт у "Крокусі"

Російський генерал-майор Володимир Овчинський знайшов "слід" західних спецслужб у теракті, який стався у "Крокус Сіті Хол" 22 березня.

Про це він заявив в ефірі пропагандистського "Першого каналу".

За його словами, західні спецслужби вживили в мозок терористам із Таджикистану чипи та керували їхніми діями.

"Їм відключили свідомість, там, швидше за все, у комплексі діяли, психотропні речовини, нейропсихологічне програмування і, можливо, чипи вставлені. Тому що зараз нейробіологія дозволяє керувати людиною. Наприклад, експерименти Ілона Маска, коли він із свиней робить людей… Зрозуміло, що це добре організований терористичний акт на рівні західних спецслужб. Тільки вони мають такі засоби впливу на людей", - про таку версію заявив Овчинський.

Нагадаємо, після теракту у "Крокус Сіті Хол", громадяни Таджикистану почали масово тікати з Росії.

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