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Спецтрибунал за злочин агресії Росії проти України має притягнути до відповідальності 20 керівників

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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Спецтрибунал за злочин агресії Росії проти України має притягнути до відповідальності 20 керівників

Злочин агресії Росії проти України / Фото: Associated Press

Решта російських воєнних злочинців відповідатимуть за скоєні злочини в інших судах.

За злочин агресії Росії проти України трибунал має притягнути до відповідальності орієнтовно 20 представників політичного і військового керівництва РФ.

Про це заявив посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич в ефірі програми "Укрінформ. Вечірній стрім".

Антон Кориневич назвав злочин агресії елітарним злочином, який може вчинятися лише тим, хто перебуває на посаді або фактично в стані давати накази на ведення агресивної війни.

"Тобто ймовірно – це вирішуватиме трибунал (щодо злочину агресії Росії проти України – ред.), це вирішуватимуть судді, кого притягати до відповідальності… Це, можливо, може бути 20 осіб – топпредставників політичного і військового керівництва РФ", – сказав Кориневич.

Він додав, що це можуть бути постійні члени Радбезу Росії, які ухвалювали рішення про агресію проти України, а також ті, хто здійснював кроки на виконання цього рішення – командувачі родів військ, командувачі Росгвардії, збройних сил РФ. 

Дипломат наголосив, це не означає, що покарання обмежиться умовними 20-ма топпосадовцями РФ, а всі інші не мають нести відповідальності.

"Мають, просто за інші злочини, зокрема за воєнні злочини і злочини проти людяності і геноцид - в національних судах України та інших держав світу або в Міжнародному кримінальному суді. Тобто те, що злочин агресії елітарний і за нього, очевидно, не буде покарана велика кількість осіб, не означає, що основний масив російських воєнних злочинців – ці тисячі й тисячі – залишаться непокараними", додав дипломат.

Тим часом у Міненерго заявили, що Україна не вестиме перемовини з Росією щодо контракту на транзит газу. Нагадаємо, що 2024 року завершується його дія.

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Дата публікації
Перегляди
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