Затоплені сафарі та непередбачувані шторми: як Ель-Ніньйо зіпсує погоду на популярних курортах

Ель-Ніньйо

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Ель-Ніньйо вже почав впливати на глобальну погоду і може суттєво змінити плани туристів цієї зими. У різних регіонах світу очікують сильних дощів, посухи, хвиль спеки, повеней та нестабільних снігопадів.

Про це пише The Independent із посиланням на прогнози Всесвітньої метеорологічної організації та кліматичних експертів.

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Генеральна секретарка ВМО Селесте Сауло попередила, що світ має готуватися до потенційно сильного Ель-Ніньйо, який може посилити як посухи, так і зливи та підвищити ризик хвиль спеки на суші й в океані.

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За оцінками глобальних кліматичних центрів, імовірність того, що явище збережеться до лютого 2027 року, наближається до 100%.

У британській метеослужбі нинішнє Ель-Ніньйо назвали безпрецедентним за силою сигналу у прогнозах.

Що таке Ель-Ніньйо

Ель-Ніньйо — природне кліматичне явище, пов’язане з незвично високою температурою поверхневих вод у центральній та східній частинах екваторіального Тихого океану.

Таке потепління може змінювати погодні умови в усьому світі, провокуючи повені, засухи, шторми, пожежі та хвилі спеки.

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ВМО повідомляла, що в липні індекс Niño 3.4 показав відхилення температури поверхні моря приблизно на +2 °C від норми.

Очікується, що нинішнє Ель-Ніньйо досягне піку у грудні 2026 року і може тривати до весни 2027-го.

Де погода може змінитися найбільше

Найбільш відчутні наслідки прогнозують у частинах Індії, Південної та Східної Азії, Африки, Південної Америки та західної частини Тихого океану.

За словами науковиці Національного центру атмосферних наук Іоани Кольфеску, Ель-Ніньйо зазвичай зміщує зони тропічних опадів.

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У результаті в Індонезії та Австралії може бути сухіше, у Східній Африці та на узбережжі Перу — значно більше дощів, а в Південній Африці та Карибському регіоні — посуха.

На півдні США зима, навпаки, може виявитися більш вологою і штормовою.

Як це вплине на туристів

У Східній Африці сафарі можуть стати значно дощовішими. Через сильні опади в Кенії та Танзанії існує ризик розливу річок і тимчасової ізоляції туристичних таборів.

У Південній Африці, Ботсвані, Зімбабве, Намібії та південній Замбії очікують спекотнішу і сухішу погоду.

У Карибському басейні може бути менше ураганів, однак головною проблемою стане дефіцит опадів. Для туристів це може означати більше сонячних днів, але для місцевого населення і сільського господарства — серйозні проблеми з водою.

У США наслідки будуть неоднорідними. На гірськолижних курортах півдня американського Заходу може випасти більше снігу, ніж зазвичай. Водночас Каліфорнії, південному заходу США та південним Скелястим горам прогнозують більше дощів і штормів.

Де вже попереджають туристів

В Еквадорі через очікуване Ель-Ніньйо 2026–2027 років оголосили червоний рівень небезпеки.

У Перу наприкінці 2026-го та на початку 2027 року очікують сильні дощі, повені, зсуви та селеві потоки. Вони можуть спричинити закриття доріг і перебої у роботі основних служб.

У Японії метеорологічне агентство повідомляє, що умови Ель-Ніньйо зберігаються з весни і, ймовірно, триватимуть щонайменше до зими.

У Каліфорнії влада вже оголосила надзвичайний стан, щоб заздалегідь підготувати ресурси до можливого сезону сильних зимових штормів.

Що радять мандрівникам

Експерти закликають туристів бути гнучкими під час планування поїздок.

За можливості варто купувати квитки з можливістю повернення або зміни дат, уважно перевіряти умови туристичного страхування та стежити за прогнозом погоди безпосередньо перед поїздкою.

Туристам також радять перевіряти маршрути круїзів, особливо якщо посуха впливатиме на Панамський канал.

А тим, хто планує дайвінг або снорклінг, варто враховувати підвищений ризик знебарвлення коралів, зокрема на Великому Бар’єрному рифі.

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