Спека стане нестерпною: насправді планета нагрівається набагато швидше за прогнози

Глобальне потепління буде гіршим за очікування / © Pexels

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Науковці зі Швейцарської вищої технічної школи Цюриха розробили новий метод оцінки кліматичних моделей, який засвідчив, що за поточного рівня викидів вуглекислого газу Земля нагріватиметься на чверть швидше. Дослідники виявили, що попередні розрахунки були спотворені тимчасовими природними явищами, і тепер замість очікуваного зростання температури на 2,6°C до кінця століття людство ризикує зіткнутися з потеплінням на 3,25°C.

Про це пише New Scientist.

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Чому попередні прогнози виявилися хибними

До цього часу вчені перевіряли точність кліматичних моделей шляхом їх порівняння з реальними історичними даними про температуру на поверхні Землі. Однак, як з’ясувала команда під керівництвом Гергани Гюлєвої, на показники з 1981 по 2014 рік суттєво вплинула природна мінливість клімату, зокрема явище Ла-Нінья, яке тимчасово охолоджувало поверхневі води океанів.

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Через таку кліматичну аномалію багато моделей, які прогнозували сильніше нагрівання, були несправедливо відкинуті як нереалістичні під час підготовки останнього звіту Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (IPCC). Швейцарські дослідники відфільтрували ці природні коливання і виявили, що саме відкинуті раніше «песимістичні» сценарії є найбільш точними.

«Це дійсно саме той період з 1981 по 2014 рік, який використовувався в попередніх роботах, де ви бачите найсильніше зміщення вниз, тож це була просто велика невдача», — зазначає Гюлєва.

Новий метод оцінки через супутники

Окрім виправлення історичних неточностей, науковці застосували абсолютно новий підхід до оцінки кліматичних змін, використовуючи супутникові дані, які збираються на орбіті з 2001 року. Прилади вимірюють різницю між кількістю короткохвильової сонячної радіації, що потрапляє в атмосферу, та довгохвильової радіації, що випромінюється назад у космос.

Аналіз теплової енергії, яка безпосередньо залишається в атмосфері, є значно фундаментальнішим і точнішим показником потепління, ніж просто вимірювання температури на поверхні океанів чи континентів. Кліматичні моделі, які найкраще відповідають цим супутниковим спостереженням, прогнозують набагато відчутніше нагрівання планети при подвоєнні рівня CO2.

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«Наші результати мають бути підтверджені додатковими доказами з різних джерел, перш ніж ми зможемо бути повністю впевненими», — наголошує дослідниця.

Довгострокові наслідки для Землі

Згідно з оновленими розрахунками, подвоєння концентрації вуглекислого газу призведе до короткострокового підвищення температури в середньому на 2,25°C, тоді як попередні офіційні оцінки зупинялися на позначці 1,8°C. Експерти з інших університетів, зокрема зі Сіднея та Осло, вже назвали цей підхід обґрунтованим і раціональним кроком уперед для сучасної кліматології.

Однак вчені попереджають, що це лише тимчасова реакція клімату, оскільки в наступні десятиліття активізуються інші природні механізми, такі як подальше нагрівання океанів та масштабне танення льодовиків. Якщо людство не почне активно вилучати вуглець з атмосфери, довгострокова кліматична чутливість Землі може призвести до катастрофічного потепління навіть на 7°C протягом наступних тисячоліть.

Нагадаємо, вчені шокували прогнозом про життя на Землі 2100 року. Масштабне дослідження розкрило моторошний сценарій майбутнього нашої планети, за яким звичний для нас світ може безповоротно зникнути вже до кінця цього століття через дві глобальні загрози.

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