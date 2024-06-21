Спека у світі б'є рекорди: люди гинуть на вулицях, вибухають снаряди на складах

І винні в цьому зміни клімату, спричинені людиною, підтвердили вчені.

Рекордна спека останніми днями спричинила сотні смертей, а також числені лісові пожежі у Європі та Азії. Вчені попереджають, що зміна клімату, спричинена діяльністю людини, призведе до більш частих, тривалих та інтенсивних хвиль спеки.

Про це пише Reuters.

У Португалії та Греції, а також уздовж північного узбережжя Африки в Алжирі внаслідок високих температур виникли лісові пожежі.

Сотні паломників померли через спеку під час здійснення щорічного паломництва до Саудівської Аравії.

У Сполучених Штатах Америки також фіксують аномально високі температури.

У Сербії метеорологи цього тижня прогнозують температуру понад +40°C. Органи охорони здоров'я оголосили червоний рівень небезпеки та закликали людей не виходити на вулицю.

У сусідній Чорногорії влада також радить людям залишатися в тіні до пізнього вечора.

"Нью-Йорк оголосив, що цьогоріч уперше відкриє так звані центри охолодження. Очікується, що температура у штаті Арізона найближчими днями може досягти 45,5 градусів за Цельсієм. Водночас у штаті Нью-Мексико внаслідок лісових пожеж загинуло двоє людей", - йдеться у матеріалі.

В Індії, за даними місцевої влади, в період з 1 березня по 18 червня зареєстрували понад 40 тис. імовірних випадків теплового удару та щонайменше 110 підтверджених смертей.

У Греції через високу температуру загинули четверо туристів, ще кількох людей вважають зниклими безвісти. Влада оголосила спеку третього рівня та закрила туристичні об’єкти в Афінах і за межами міста, повідомляє Independent.

У країні спостерігається найбільш рання хвиля тепла. На північно-західному узбережжі Криту зафіксували найвищу температуру - стовпчик термометра сягнув +44,5 °C.

Останніми тижнями надзвичайна спека охопила Південну і Південно-Східну Азію. Лише у В’єтнамі зафіксували понад 100 температурних рекордів, передає France 24.

Національний центр гідрометеорологічних прогнозів опублікував звіт, який свідчить, що у квітні у В’єтнамі спостерігалися три хвилі високих температур. Наприкінці місяця ртутний стовпчик показував 44 °С у двох містах.

У південній провінції Донг Най через спеку загинули сотні тисяч риб у водоймі. Тепер там вода ледь помітна під ковдрою з мертвої риби. Однак місцеві звинувачують у вимиранні риби ще й владу.

Тим часом у Бангладеш і М’янмі температура побила квітневі рекорди, а від початку року в Таїланді від теплового удару загинуло щонайменше 30 людей. До того ж високі температури частково стали причиною вибуху на складі боєприпасів у Камбоджі

Камбоджа звинуватила спеку у вибуху на складі боєприпасів, який убив 20 солдатів.

Римо-католицькі єпископи на Філіппінах закликають вірян молитися за дощ і зниження температури після того, як спека змусила уряд закрити десятки тисяч шкіл

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