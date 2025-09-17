Спека уб’є 2,3 млн людей у Європі: моторошний прогноз науковців

Екстремальна спека / © Associated Press

До кінця ХХІ століття понад 2,3 мільйона людей у Європі можуть загинути від екстремальної спеки, спровокованої викидами парникових газів.

До такого висновку дійшли науковці Лондонської школи гігієни та тропічної медицини (LSHTM) у дослідженні, опублікованому в журналі Nature Medicine.

Дослідники врахували 19 кліматичних моделей, демографічні прогнози щодо 5 вікових категорій та провели 500 симуляцій для кожного сценарію. Свої висновки науковці називають реалістичним прогнозом, який не враховує додаткові ризики, як-от лісові пожежі, шторми чи забруднення повітря.

У дослідженні враховано як смертність від спеки, так і від холоду у період з 2015 по 2099 рік. За найгіршим сценарієм, кількість смертей може сягнути 2 345 410 осіб, а за екстремальних умов — навіть 4,7 мільйона.

Найбільша смертність буде у містах Південної та Центральної Європи, серед яких — Барселона, Рим, Неаполь, Афіни.

На Мальті прогнозують 268 смертей на 100 тисяч населення, що вдвічі перевищує середній показник по регіону.

На півночі Європи, зокрема у Швеції, Ірландії та Фінляндії можливе короткочасне зниження смертності, пов’язане зі зменшенням зимових холодів. Але до кінця століття навіть Гельсінкі та Стокгольм можуть зіткнутися з зростанням смертей від спеки.

Серед причин високої смертності науковці називають старіння населення та часті «комбіновані теплові події» (спекотні дні, за якими слідують спекотні ночі), що порушують сон і навантажують серцево-судинну систему.

Моделювання показало, що навіть 50% зниження ризику смертності від спеки залишає Європу з шестизначним показником втрат.

Щоб повністю змінити тенденцію, потрібно знизити ризик на 90%, що наразі вважається малоймовірним.

Нагадаємо, влітку цього року Північна Європа пережила небувалу хвилю спеки. За даними науковців, це найбільш тривалий період високих температур у регіоні за останні понад 60 років.