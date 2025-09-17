ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
801
Час на прочитання
2 хв

Спека уб’є 2,3 млн людей у Європі: моторошний прогноз науковців

За екстремальних умов кількість смертей до 2099 року може сягнути навіть 4,7 мільйона.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Екстремальна спека

Екстремальна спека / © Associated Press

До кінця ХХІ століття понад 2,3 мільйона людей у Європі можуть загинути від екстремальної спеки, спровокованої викидами парникових газів.

До такого висновку дійшли науковці Лондонської школи гігієни та тропічної медицини (LSHTM) у дослідженні, опублікованому в журналі Nature Medicine.

Дослідники врахували 19 кліматичних моделей, демографічні прогнози щодо 5 вікових категорій та провели 500 симуляцій для кожного сценарію. Свої висновки науковці називають реалістичним прогнозом, який не враховує додаткові ризики, як-от лісові пожежі, шторми чи забруднення повітря.

У дослідженні враховано як смертність від спеки, так і від холоду у період з 2015 по 2099 рік. За найгіршим сценарієм, кількість смертей може сягнути 2 345 410 осіб, а за екстремальних умов — навіть 4,7 мільйона.

Найбільша смертність буде у містах Південної та Центральної Європи, серед яких — Барселона, Рим, Неаполь, Афіни.

На Мальті прогнозують 268 смертей на 100 тисяч населення, що вдвічі перевищує середній показник по регіону.

На півночі Європи, зокрема у Швеції, Ірландії та Фінляндії можливе короткочасне зниження смертності, пов’язане зі зменшенням зимових холодів. Але до кінця століття навіть Гельсінкі та Стокгольм можуть зіткнутися з зростанням смертей від спеки.

Серед причин високої смертності науковці називають старіння населення та часті «комбіновані теплові події» (спекотні дні, за якими слідують спекотні ночі), що порушують сон і навантажують серцево-судинну систему.

Моделювання показало, що навіть 50% зниження ризику смертності від спеки залишає Європу з шестизначним показником втрат.

Щоб повністю змінити тенденцію, потрібно знизити ризик на 90%, що наразі вважається малоймовірним.

Нагадаємо, влітку цього року Північна Європа пережила небувалу хвилю спеки. За даними науковців, це найбільш тривалий період високих температур у регіоні за останні понад 60 років.

Дата публікації
Кількість переглядів
801
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie