Смертність від спеки в Європі збільшилась втричі

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Аномальна спека, що охопила Європу наприкінці червня, спричинила трикратне зростання кількості смертей через забруднення, що викликає нагрівання планети. Такий висновок містить попередній аналіз ситуації у 12 великих містах Європи.

Про це повідомляє The Guardian.

Експерти одночасно попереджають про ігноровану, але поглиблювану кризу загального стану здоров'я європейців. Вчені оцінюють, що високі температури забрали життя 2300 людей у 12 європейських містах всього за 10 днів — з 23 червня по 2 липня. З них 1500 смертей були прямо пов'язані зі змінами клімату, що посилили екстремальні температурні показники.

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Найбільше постраждав Мілан, де 317 з 499 смертей від спеки були віднесені до впливу кліматичних змін. За ним йдуть Париж та Барселона. У Лондоні зафіксовано 273 смерті, 171 з яких дослідники пов'язали з людським впливом на клімат.

"Це дослідження демонструє, чому хвилі спеки відомі як "тихі вбивці". Хоча було повідомлено про кілька смертей в Іспанії, Франції та Італії, очікується, що тисячі людей померли внаслідок спекотних температур", — зазначив Малкольм Містрі, епідеміолог Лондонської школи гігієни та тропічної медицини та співавтор дослідження.

Швидкий аналіз, проведений групою World Weather Attribution, покладає провину за дві третини смертей на кліматичні зміни.

Невидима загроза та вразливі групи

Дослідження виявило найвищий рівень смертності серед літніх людей: 88% смертей, спричинених кліматом, припадали на осіб старше 65 років. Вчені наголосили, що екстремальна спека є "недооціненою" загрозою, оскільки більшість жертв помирають непоміченими громадськістю вдома та в лікарнях, а ЗМІ приділяють цьому явищу обмаль уваги.

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"Хвилі спеки не залишають слідів руйнувань, як лісові пожежі чи шторми. Їхній вплив здебільшого невидимий, він руйнує життя без зайвого галасу. Зміна лише на 2 або 3°C може означати межу між життям та смертю для тисяч людей", — заявив Бен Кларк, кліматолог з Імперського коледжу Лондона та співавтор дослідження.

Вчені використовували епідеміологічні моделі для оцінки смертності, пов'язаної зі спекою, у великих містах, таких як Париж, Лондон, Мадрид та Рим. Вони порівнювали кількість жертв з показниками гіпотетичного світу без антропогенного впливу на клімат. Дослідники попередили, що використані моделі можуть не повністю враховувати адаптацію людей до спекотної погоди з часом.

Вони встановили, що кліматичні зміни підвищили температуру в деяких містах на 4°C, що призвело до 1500 додаткових смертей. Ця кількість перевищила жертви інших погодних катастроф, посилених забрудненням, наприклад, повеней, які буди тогоріч в Іспанії чи 2021 року у Північно-Західній Європі.

Прогноз та "тропічні ночі"

Попередні дослідження показували, що в середньому 44 000 людей щороку помирають від спеки в Європі. Вчені припускають, що поточне літо може бути особливо небезпечним.

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За статистикою, минулий червень став третім найспекотнішим у світі. У західному Середземномор'ї зафіксовано "виняткову" морську хвилю спеки з рекордною температурою поверхні моря 27°C. Також зросла кількість "тропічних ночей", коли температура повітря не опускається нижче 20°C. Наприклад, в окремих частинах Іспанії таких ночей у червні було 24 з 30.

"У світі, що невпинно теплішає, хвилі спеки, ймовірно, стануть частішими, інтенсивнішими та впливатимуть на більшу кількість людей по всій Європі", — зазначила дослідниця Саманта Берджесс.

Інший аналіз показав, що майже дві третини Середземномор'я охопили сильні морські хвилі спеки, що є найбільшим показником за історію. Потепління морської води порушує життєдіяльність риб та інших мешканців морів, що збільшує загальну вразливість екосистем.

Нагадаємо, екстремальна спека охопила Європу, спровокувавши лісові пожежі та загрозу життю десятків тисяч людей. Одночасно в Італії, Греції, Португалії та країнах Західних Балкан зафіксовано хвилю аномальнольних температур вище 45 градусів за Цельсієм.

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