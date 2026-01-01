Мережу підірвало відео порятунку глядачів у Disney World: каскадер кинувся під гігантський валун

Працівник Діснею постраждав, зупинивши 180-кілограмовий штучний валун, який впав на глядачів / © Скріншот

Реклама

Співробітник тематичного парку Walt Disney World у Флориді отримав травми, намагаючись зупинити гігантський бутафорський валун, який під час шоу вилетів у бік глядачів.

Про це повідомляє ВВС.

Повідомляється, що інцидент стався під час живого виступу «Indiana Jones Epic Stunt Spectacular!». Виступ відтворює знамениту сцену з фільму «У пошуках втраченого ковчега». Під час шоу реквізит вагою близько 180 кг (400 фунтів), виготовлений з гуми, злетів з напрямних рейок і покотився прямо на натовп.

Реклама

На відеозаписах очевидців видно, як працівник парку миттєво зреагував і кинувся на переріз об’єкту. Він заблокував його шлях до трибун власним тілом. Від удару чоловік упав і не зміг одразу піднятися, після чого до нього підбігли колеги.

Адміністрація Disney у середу підтвердила факт інциденту. Також зазначили, що наразі актор одужує під наглядом лікарів. Компанія заявила про тимчасову зміну цього елемента шоу до завершення повного розслідування службою безпеки. Речник парку уточнив, що причиною аварії став технічний збій — декорація «з’їхала з колії».

Також зазначається, що глядачі, які стали свідками події, називають вчинок чоловіка справжнім порятунком. Один із очевидців у коментарі журналу People зазначив, що каскадер буквально вберіг людей від серйозних травм. Наразі шоу продовжує роботу, але небезпечну сцену з валуном тимчасово виключено з програми.

Нагадаємо, у Швейцарії через пожежу в переповненому барі загинули десятки туристів.

Реклама

Раніше повідомлялося, що на іспанському острові Тенеріфе троє людей загинули та ще кілька отримали травми через потужну хвилю, яка накрила популярну туристичну локацію на скелях Лос-Гігантес.