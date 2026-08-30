"Спердаляти на війну": у Познані поляки побили чоловіка, прийнявши його за українця (фото)

Побиття у Польщі / © Фото з відкритих джерел

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У польському місті Познань група чоловіків напала на місцевого жителя, помилково прийнявши його за українця. Під час інциденту нападники вигукували образи та вимагали від чоловіка «спердаляти на війну».

Про це пишуть місцеві ЗМІ.

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Як повідомляється, під час нападу чоловіка також ображали, згадуючи Українську повстанську армію та Степана Бандеру.

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Побииття в Познані. Скірн відео / © скрін з відео

За попередньою інформацією, причиною агресії стало те, що нападники вважали потерпілого громадянином України. Насправді чоловік ним не був.

Інцидент стався у Познані. Обставини конфлікту та деталі нападу наразі уточнюють.

Під час конфлікту нападники використовували антиукраїнські висловлювання та історичні гасла, пов’язані з УПА і Бандерою.

Подробиці щодо кількості нападників, стану потерпілого, а також того, чи затримала поліція причетних до інциденту, наразі не повідомляються.

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Нагадаємо, у Вроцлаві депутати вирішували, що робити з українцями. Представники PiS вимагали змінити документ і порушили питання щодо українців призовного віку.

Тим часом Міністерство закордонних справ Польщі повідомило, що українці в країні демонструють високий рівень економічної активності, а їхній рівень зайнятості сягнув 78%.

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