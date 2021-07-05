Сперечалися, чий Крим: у Польщі українець зарізав співвітчизника (фото)

Між чоловіками виник конфлікт, який завершився смертю.
У п'ятницю ввечері, 2 липня, у польському місті Білосток заарештували 41-річного громадянина України за підозрою у вбивстві 48-річного співвітчизника. За неофіційною інформацією, між чоловіками виникла суперечка щодо територіальної приналежності Криму.
Про це повідомляє польське видання "Kurier Poranny".
Вбивство сталось на вулиці Кондукторській в будинку, де проживали декілька іноземців, які приїхали до Польщі на заробітки у будівельну компанію.
48-річний потерпілий помер у результаті ножових поранень.
Заарештованому українцю загрожує ув’язнення від восьми до 25 років.
Нагадаємо, в Польщі окружний суд міста Познань почав розглядати справу громадянки України, яка вбила свого співвітчизника, з яким працювала разом.