Сперечалися, чий Крим: у Польщі українець зарізав співвітчизника (фото)

Між чоловіками виник конфлікт, який завершився смертю.

У п'ятницю ввечері, 2 липня, у польському місті Білосток заарештували 41-річного громадянина України за підозрою у вбивстві 48-річного співвітчизника. За неофіційною інформацією, між чоловіками виникла суперечка щодо територіальної приналежності Криму.

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Про це повідомляє польське видання "Kurier Poranny".

Вбивство сталось на вулиці Кондукторській в будинку, де проживали декілька іноземців, які приїхали до Польщі на заробітки у будівельну компанію.

фото / Андріан Кузьмюк, "Polska Press"

48-річний потерпілий помер у результаті ножових поранень.

фото / Андріан Кузьмюк, "Polska Press"

Заарештованому українцю загрожує ув’язнення від восьми до 25 років.

фото / Андріан Кузьмюк, "Polska Press"

Нагадаємо, в Польщі окружний суд міста Познань почав розглядати справу громадянки України, яка вбила свого співвітчизника, з яким працювала разом.

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