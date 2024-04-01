Спершу був вибух: деталі про пожежу на "Уралмаші" від Міненерго (фото)

Повідомляється, що спалахнув цех з виготовлення трансформаторів.

Пожежі на одному із найбільших оборонних заводів "Уралмаш" у Єкатеринбурзі передував вибух, після якого над підприємством піднявся стовп чорного диму.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

1 квітня у російському Єкатеринбурзі спалахнула пожежа на оборонному заводі "Уралмаш". В Міненерго з посиланням на відкриті джерела вказують, що пожежі передував вибух, після якого над заводом піднявся стовп чорного диму.

Також читайте Росіяни знову вгатили по Бєлгородській області авіабомбами

За інформацією одного з джерел інформації, спалахнув цех з виготовлення трансформаторів, в якому було 7000 л мастила.

Площа пожежі сягає вже 4500 кв. м.

Водночас росіяни стверджують, що будівля, де виникла пожежа, не належить до заводу "Уралмаш". Цех із ремонту трансформаторів належить начебто ТОВ "Енерготрансбуд". Ця компанія займається виробництвом трансформаторів, генераторів та іншого електрообладнання.

Зауважимо, що завод "Уралмаш" виготовляє обладнання для металургії, гірничодобувної промисловості та енергетики.

Читайте провідні новини дня:

Пожежа на "Уралмаші" 1 квітня / Скриншот з відео

Пожежа на "Уралмаші" 1 квітня / Скриншот з відео

Нагадаємо, вдень 1 квітня російські пабліки повідомили про пожежу на заводі "Уралмаш" та опублікували відео звідти.

Читайте також: