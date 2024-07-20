"Спершу обирають Шевченка, потім йдуть вбивати москаля": на росТБ видали чергову маячню (відео)

Так, усіх читачів творів Тараса Шевченка путіністи назвали ворогами й нацистами, тож їх слід винищувати. Мовляв, спершу вони обирають його замість Пушкіна, а потім беруть автомат та йдуть вбивати москаля.

Про це пише журналіст Денис Казанський.

Російська пропаганда видала чергову маячню

"На тлі цього здичавіння навіть СРСР бачиться осудною і демократичною державою. Бо там за подібне висловлювання на ТБ ведучу засудили б і відправили валити ліс. Сучасна Росія – це буквально Руанда-1994. Дикуни з мачете і радіо тисячі пагорбів", – зауважив Казанаський.

Нагадаємо, росіянин у прямому ефірі радіопрограми поставив запитання пропагандистам, на якій підставі президент РФ Володимир Путін призначив заступницею міністра оборони свою племінницю.

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