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"Спершу обирають Шевченка, потім йдуть вбивати москаля": на росТБ видали чергову маячню (відео)

На росТБ видали чергову пропагандистську маячню.

Так, усіх читачів творів Тараса Шевченка путіністи назвали ворогами й нацистами, тож їх слід винищувати. Мовляв, спершу вони обирають його замість Пушкіна, а потім беруть автомат та йдуть вбивати москаля.

Про це пише журналіст Денис Казанський.

Російська пропаганда видала чергову маячню

Російська пропаганда видала чергову маячню

"На тлі цього здичавіння навіть СРСР бачиться осудною і демократичною державою. Бо там за подібне висловлювання на ТБ ведучу засудили б і відправили валити ліс. Сучасна Росія – це буквально Руанда-1994. Дикуни з мачете і радіо тисячі пагорбів", – зауважив Казанаський.

Нагадаємо, росіянин у прямому ефірі радіопрограми поставив запитання пропагандистам, на якій підставі президент РФ Володимир Путін призначив заступницею міністра оборони свою племінницю.

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