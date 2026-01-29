«Спершу зґвалтуємо, потім — уб’ємо»: що відбувалося в Ірані після вимкнення Інтернету

Протести в Ірані: жахливі свідчення очевидців про розправи над демонстрантами / © Associated Press

Реклама

Коли в Ірані зник інтернет, головний «свідок» злочинів влади — саме тоді почалося те, що режим не хотів, щоб світ бачив. Очевидці розповідають про те, що сталося в Ірані після відключення Інтернету. Їхні розповіді свідчать про неймовірне насильство з боку режиму Аятоли.

Свідчення очевидців малюють картину неймовірного насильства, в якому мирний протест перетворився на полювання.

Про це пише німецьке видання Welt.

Реклама

Тижнева блокада інтернету відрізала Іран від зовнішнього світу. Лише кілька повідомлень про жорстокі дії режиму проти демонстрантів, які з початку січня виходять на вулиці проти уряду, просочилися за кордон.

Видання документує розповіді свідків однієї родини, якими вони поділилися через чати, голосові записи та телефонні дзвінки з родичем, який живе в Німеччині. Вони детально описують, що сталося після відключення інтернету 8 січня.

Жахи публічних страх

«Моя двоюрідна сестра кілька разів намагалася написати мені в Instagram, але завжди видаляла повідомлення — боялася, що те, що вона пережила, буде для мене надто жахливим. Зрештою вона це зробила, а одразу після цього зателефонувала мені, щоб розповісти все детально», — розповів співрозмовник видання.

Під час протестів вона побачила на вулиці молодого чоловіка — високого, дещо кремезного — який тікав. П’ятеро чи шестеро силовиків погналися за ним і схопили ззаду.

Реклама

Коли він зрозумів, що втечі немає, то почав кричати. ​​Один з офіцерів кинув його на землю. Інший схопив його за голову обома руками та сильно вдарив нею об асфальт. Ще один вдарив його по обличчю прикладом гвинтівки — так сильно, що йому повністю розтрощили носа. Раптом юнак голосно закричав — і замовк.

Один із силовиків сказав, що мітингувальник більше не рухається. Вони почали вигукувати та кричати. ​​Підійшов їхній начальник, поставив ногу на груди мертвого юнака та сказав: «Тихіше… тихіше. Решту святкування перенесемо у відділок».

Щойно силовики пішли, оповідачка почала бігти.

Коли вона бігла, то побачила неподалік юнака, який упав — прямо до ніг силовика. Офіцер, неймовірно зрадівши, вигукнув: «Ага!» і вистрілив у нього зі своєї військової зброї. Обличчя хлопця було повністю розірване, і він помер миттєво.

Реклама

Тієї ж ночі дівчина бачила, як кілька офіцерів схопили молодого чоловіка та, немов м’ясники, зарізали його ножами, а потім викинули тіло на узбіччя дороги.

Вона також бачила, як силовики кидали молодих жінок — поранених і неушкоджених — одну на одну в окремий автомобіль і казали: «Ми вас не вб’ємо. Спочатку ми вас зґвалтуємо, а потім уб’ємо». Потім машина поїхала.

Наступного дня після повернення дівчина дізналася, що маленьку доньку сусіда поранили в ногу. Побоюючись, що їхню дитину можуть викрасти з лікарні, сім’я доглядала за нею вдома. Але дитина померла.

Розповідь медика

Ще одне повідомлення надходить від медика, який працює в операційній державної лікарні в центрі Тегерана. Він був на нічній зміні на другу ніч протестів.

Реклама

Чоловік розпові, що в лікарні пахло кров’ю та людським м’ясом. Поранені прибували один за одним. Багато хто помирав на підлозі, ще не дістався реанімації. За одну нескінченну ніч було ампутовано десятки рук і ніг — через боєприпаси.

Під час операції озброєні силовик увірвалися до стерильної операційної та вимагали медичні записи пацієнтів. Лікар сказав, що не відповідає за записи та не знає імен. Вони погрожували йому та сказали, що повернуться. Колегу з відділення невідкладної допомоги заарештували тієї ж ночі; вже тиждень ніхто не знає, де він і чи живий він взагалі. Оповідач також не знає, коли за ним приїдуть.

Нагадаємо, що в Ірані відбулися найбільші за 50 років протести. За даними правозахисних організацій, за 16 днів антиурядових загальнонаціональних протестів там могли загинути тисячі людей.