Спецоперація "Павутина" налякала Пентагон — США шукають способи захисту від подібних атак

Дрони змінюють перебіг війни / © Associated Press

Реклама

Дешеві ударні дрони становлять серйозну загрозу для військових баз і цивільної інфраструктури. Спеціальна операція українських спецслужб «Павутина» наробила переполоху в Пентагоні. США працюють над тим, щоб навчитися оборонятися у разі схожих загроз.

Про це пише USA Today.

1 червня дрони Служби безпеки України вразили стратегічні літаки на російських авіабазах. Це продемонструвало, наскільки вразливими є навіть потужні держави перед новими технологіями, які швидко еволюціонують.

Реклама

«Ми навіть близько не підійшли до вирішення цієї проблеми. Ніхто не знає, як захистити військові об’єкти від роїв дронів», — визнав один із представників Пентагону.

За минулий рік у США зафіксовано 350 вторгнень дронів у повітряний простір над військовими базами. Деякі з них могли бути спробами шпигунства або тестування боєздатності американських систем безпеки.

Міністр армії США Ден Дрісколл заявив перед Конгресом:

«Україна, витративши лише десятки тисяч доларів, змогла завдати мільярдних збитків Росії. Це повністю змінює правила гри».

Реклама

Після фатальної атаки дрона в Йорданії у січні 2024 року, що забрала життя трьох американських солдатів, Пентагон активізував розробку засобів захисту. Серед них — системи радіоелектронної боротьби, ракети, дробовики, і навіть сітки для перехоплення безпілотників.

Військові США визнають, що швидкість, із якою країни адаптують і вдосконалюють технології, створює нову реальність у сфері глобальної безпеки.

Нагадаємо, спецоперація «Павутина» відбулася 1 червня. СБУ вразила чотири стратегічні аеродроми у Росії:

військову авіабазу дальньої авіації «Белая» в Іркутській області

аеродром «Оленья»

військове летовище «Дягілєво»

військовий аеродром «Іваново» в Іванівській області

Того ж дня президент Володимир Зеленський повідомив, що це найбільш далекобійна операція України, а «офіс» з її здійснення був безпосередньо поряд з управлінням ФСБ в одній із російських областей.

Реклама

Тим часом ЗМІ попередили, що Росія, ймовірно, завдасть серйозного удару по Україні у відповідь на спецоперацію СБУ «Павутина» найближчими днями.