Спецоперація США у Венесулі: як захопили Мадуро

США 3 січня здійснили масштабну спецоперацію у Венесуелі та затримали президента країни Ніколаса Мадуро разом із його дружиною. Операція стала кульмінацією багатомісячної таємної підготовки.

Про це пише Reuters.

Ключову роль у плануванні операції відіграли елітні підрозділи збройних сил США, зокрема Delta Force. Для підготовки штурму американські військові створили точну копію резиденції Мадуро та багаторазово відпрацьовували сценарії проникнення до будівлі.

Від серпня на території Венесуели діяла невелика група Центрального розвідувального управління США. Вона збирала детальну інформацію про розпорядок дня та переміщення Мадуро. Крім того, розвідка мала агента з його близького оточення, який відстежував пересування венесуельського лідера та міг у режимі реального часу вказати його точне місцеперебування під час проведення операції.

Операція отримала кодову назву Absolute Resolve («Абсолютна рішучість»). У ній було задіяно понад 150 літаків та вертольотів, зокрема винищувачі F-35 і F-22 та стратегічні бомбардувальники B-1.

Тим часом США нарощували військову присутність у регіоні: перекидали спеціальну авіацію, дрони, засоби радіоелектронної боротьби та гелікоптери спецпризначення. За кілька тижнів до операції ЦРУ також здійснило удар по портовій інфраструктурі, яку Вашингтон пов’язував із наркотрафіком, що стало частиною ширшої кампанії тиску. Загальна чисельність американських військовослужбовців у регіоні перевищила 15 тисяч осіб.

Нагадаємо, у ніч проти 3 січня в Каракасі, Венесуела, пролунало щонайменше сім вибухів. За наказом президента США Дональда Трампа під ударом були кілька військових об’єктів країни, включно з авіабазами «Ла-Карлота» та «Фуерте Тіуна», морським портом Ла-Гуайра, будинком міністра оборони та сигнальною антеною «Ель-Волькан».

Ніколаса Мадуро та його дружину Силію Флорес затримали та вивезли з країни до США. Їм висунули звинувачення у наркотероризмі, імпорті кокаїну, незаконному володінні кулеметами ти вибухівкою, а також змові проти США.

Поки що офіційно американська влада не розкривала даних про можливе місце утримання Ніколаса Мадуро. У Sky News розповіли, що Мадуро постане перед судом вже у понеділок.

У листопаді 2025 року між Дональдом Трампом і Ніколасом Мадуро відбулася телефонна розмова, під час якої американський президент прямо дав зрозуміти, що для венесуельського лідера є вузьке вікно для добровільного залишення посади президента.