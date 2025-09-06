Спецпідрозділ ВМС США провалив надсекретну місію у КНДР: NYT опублікував маловідомі деталі

Спецпідрозділ ВМС США провалив надсекретну місію / © Getty Images

На початку 2019 року США намагалися здійснити надсекретну операцію в Північній Кореї і встановити пристрій для підслуховування, але місія пішла не за планом, і бійці спецпідрозділу ВМС «морських котиків» застрелили кількох північнокорейських рибалок.

Про це пише газета The New York Times.

«Морські котики» мали встановити електронний пристрій, який дозволив би США перехоплювати розмови очільника КНДР Кім Чен Ина на тлі ядерних переговорів із Вашингтоном.

«Зимової ночі, на початку 2019 року, група морських котиків ВМС США вийшла з океану та підкралася до скелястого берега в Північній Кореї. Вони виконували надсекретну місію — настільки складну та важливу, що все мало минути ідеально», — пише видання.

Мета місії полягала у встановленні електронного пристрою, який дозволив би США перехоплювати комунікації лідера КНДР Кім Чен Ина в період, коли готувалися переговори на високому рівні з президентом Трампом щодо ядерної програми. У разі успіху американці могли отримати потік цінних розвідувальних даних.

Утім, це означало висадку американських командос на північнокорейській землі — крок, який у разі виявлення міг не тільки зірвати переговори, а й призвести до кризи із заручниками або ескалації конфлікту з ворогом.

«Це було настільки ризиковано, що вимагало прямого схвалення президента», — пише видання.

Для операції була обрана Червона ескадрилья Морських котиків Team 6 — той самий підрозділ, який ліквідував Усаму бен Ладена. Військові тренувалися впродовж місяців, усвідомлюючи, що кожен рух має бути ідеальним. Але тієї ночі, коли місія досягла берега, який вважався безлюдним, одягнені в чорні гідрокостюми та окуляри нічного бачення американські спецпризначенці зустрілися з північнокорейським човном.

Як йдеться в матеріалі, коли спецпризначенці в гідрокостюмах досягли імовірно безлюдного берега, вони побачили північнокорейський катер. «Морські котики» відкрили вогонь, побоюючись, що їх помітили, і відступили в море, не встановивши пристрій.