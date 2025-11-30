Спецпосланець Путіна Кирило Дмитрієв / © Getty Images

Спецпосланець президента РФ Володимира Путіна, який відіграє ключову роль у переговорах зі США щодо миру в Україні, очільник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв отримав нагороду від Американської торговельної палати в РФ.

Про це він повідомив у мережі Х, опублікувавши фото цієї пам’ятної відзнаки, датованої 29 листопада.

Нагороду Дмитрієв отримав за «лідерство у сприянні діалогу між США та Росією».

У своєму дописі він зауважив, що у Росії продовжують працювати понад 150 американських компаній, наголосивши, що 70% з них працюють уже 25 років, тобто від того часу, як країною незмінно править Володимир Путін.

Кирило Дмитрієв, коментуючи отриману нагороду, звинуватив попереднього президента США Джо Байдена у тому, що через його політику «американські компанії втратили понад 300 мільярдів доларів прибутку в Росії».

Про причини такої політики Байдена щодо держави-агресорки близький соратник Путіна, ясна річ, промовчав.

Нагадаємо, наприкінці жовтня президент Росії Володимир Путін терміново відправив до США свого ключового переговорника по Україні, фінансиста Кирила Дмитрієва, щоб рятувати ситуацію після запровадження санкцій проти російських нафтових компаній.

Під час перебування у США Дмитрієв намагався переконати американців продовжити діалог з Кремлем. Провину за зрив переговорів щодо України посланець російського президента переклав на Європу.

Міністр фінансів США Скотт Бессент, коментуючи заяви Дмитрієва під час перебування у США, назвав посланця Путіна пропагандистом.