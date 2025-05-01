Спецпосланець Трампа може замінити Майка Волтца на посаді радника з нацбезпеки - Politico

Радник з нацбезпеки президента США Майк Волц / © Associated Press

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Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф може замінити Майка Волтца на посаді радника з нацбепеки.

Про це повідомляє видання Politico з посиланням на джерела в Білому домі.

За інформацією видання, кандидатури на заміну Волтца обговорювали у Білому домі протягом кількох тижнів, але плани щодо його звільнення вже цього тижня набули обертів останніми днями.

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Достеменно не відомо, хто очолить впливову Раду національної безпеки Білого дому, якщо Волтца буде усунено.

Наразі головним кандидатом є спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф, який керує переговорами з Росією, Іраном та ХАМАС у Газі, повідомляють три джерела.

На прохання про коментар прессекретарка Білого дому Кароліна Лівітт сказала: «Ми не збираємося відповідати на повідомлення з анонімних джерел».

51-річний колишній законодавець-республіканець з Флориди Майк Волтц зіткнувся з критикою в Білому домі, коли він був втягнутий у березневий скандал, пов’язаний з розмовою в Signal між провідними помічниками Трампа з національної безпеки.

Волтца звинуватили в тому, що він випадково додав редактора журналу The Atlantic до приватної теми, де описувалися подробиці неминучої бомбардувальної кампанії США в Ємені.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що продовжує довіряти раднику з нацбезпеки Майку Волтцу.