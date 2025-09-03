Спецпосланець президента США Стів Віткофф / © Getty Images

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф прибув до Парижа напередодні запланованої зустрічі «Коаліції охочих».

Про це повідомляє Reuters із посиланням на два дипломатичні джерела.

Хоча офіційна участь спецпосланця Трампа в саміті 4 вересня ще не підтверджена, очікується, що він проведе переговори з українською делегацією та європейськими партнерами Києва.

За даними обізнаних джерел, головною метою поїздки є посилення координації підтримки США та обговорення можливих гарантій безпеки, які можуть бути запропоновані в рамках майбутніх переговорів.

Такий візит підкреслює готовність Вашингтона працювати над українським питанням у рамках європейської дипломатії.

Аналітики вважають, що візит Віткоффа може закласти основу для майбутніх угод щодо гарантій безпеки, які обговорюватимуться у рамках ширшої дипломатичної дискусії з європейськими партнерами. Очікується, що під час зустрічей будуть окреслені конкретні кроки щодо підтримки, яку може отримати Україна у відповідь на подальші загрози та агресію.

Деталі запланованих зустрічей наразі не оприлюднені, проте активізація дипломатичних зусиль свідчить про прискорення діалогу між Сполученими Штатами та їхніми партнерами щодо ухвалення найближчим часом рішень, вигідних для України.

Нагадаємо, ввечері в середу, 3 вересня, президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа, де зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном.

У Франції також перебуває президент Фінляндії Александер Стубб.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також візьме участь у зустрічі, але через відеозв’язок.

Нагадаємо, раніше у Єлисейському палаці підтвердили проведення зустрічі «Коаліції рішучих» 4 вересня в Парижі. Захід пройде у змішаному форматі — частина учасників прибуде особисто, інші долучаться онлайн.

Європейські лідери, які візьмуть участь у саміті «Коаліції охочих», зателефонують президентові США Дональду Трампу. В розмові візьме участь Володимир Зеленський.