Стів Віткофф / © Getty Images

Посланець Білого дому Стів Віткофф минулими вихідними провів таємну зустріч із кронпринцом Ірану у вигнанні Резою Пехлеві.

Про це пише Axios.

Як повідомляють джерела в адміністрації США, сторони обговорили масштабні протести, які тривають в Ірані вже понад два тижні. Ця зустріч стала першим контактом такого високого рівня між командою Дональда Трампа та іранською опозицією від початку заворушень. Наразі Пехлеві намагається утвердитися в ролі «перехідного» лідера на випадок краху ісламістського режиму.

Як зазначає видання, поки дипломати ведуть переговори, ситуація в самому Ірані стрімко загострюється. У вівторок команда національної безпеки Білого дому провела термінову нараду щодо варіантів реагування на події, хоча сам президент Трамп на ній не був присутній.

Водночас американські чиновники, посилаючись на дані ізраїльської розвідки, повідомляють про катастрофічну кількість жертв. Оцінюється, що під час придушення демонстрацій загинуло щонайменше 5000 осіб. У Вашингтоні ці дії Тегерана вже назвали масованими репресіями проти власного народу.

Повідомляється, що Дональд Трамп публічно закликав іранців не припиняти протести та захоплювати урядові установи, пообіцявши, що допомога вже в дорозі. Раніше американська адміністрація не вважала Резу Пехлеві значущою політичною фігурою.

Зазначається, що сам Трамп ще тиждень тому відмовлявся надавати йому пряму підтримку. Проте ситуацію змінив неочікуваний розвиток подій на вулицях іранських міст: протестувальники почали масово й органічно скандувати ім’я принца, що здивувало Вашингтон і змусило Білий дім переглянути свою стратегію.

Аналітики пояснюють такий сплеск популярності сина останнього шаха тим, що він уособлює націоналістичні настрої та ностальгію за дореволюційною епохою. Більшість нинішніх протестувальників народилися вже після 1979 року, тому образ Пехлеві для них асоціюється зі світським і вільним Іраном з успішною економікою.

Як пише видання, попри те, що значна частина суспільства все ще виступає проти монархії, Пехлеві залишається найпопулярнішим опозиційним діячем — згідно з останніми опитуваннями, його підтримує близько третини населення, що значно вище за показники будь-якого іншого лідера в еміграції.

Що відомо про протести в Ірані

Нагадаємо, хвиля антиурядових виступів, яка охопила Іран наприкінці грудня, була спровокована глибокою економічною кризою та стрімким падінням ріала. За оцінками правозахисних організацій, масштаб протестів став по-справжньому загальнонаціональним: заворушення зафіксували в понад 270 населених пунктах, що охоплюють 27 із 31 провінції країни.

Іранські протестувальники взяли під свій контроль два міста на заході країни. Водночас борці з режимом аятол звернулися з прямим проханням про допомогу до президента США Дональда Трампа.

Міністерство закордонних справ України закликало українців залишити територію Ісламської Республіки Іран на тлі різкого погіршення безпекової ситуації в країні.

Під час протестів, які охопили Іран і тривають уже другий тиждень, загинуло понад 500 людей, ще понад 10 тисяч осіб опинилися під вартою.