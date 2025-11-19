Спецпосланець Трампа з питань України Кіт Келлог залишить посаду — ЗМІ назвали причину

Келлогг, відомий як прихильник України в адміністрації Трампа, покидає свою посаду спецпосланця у січні / © Associated Press

Спецпосланець президента США Дональда Трампа з питань України, Кіт Келлогг, повідомив своїм колегам про намір залишити адміністрацію у січні 2026 року.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Як зазначають в повідомленні, Україна втрачає важливого союзника всередині адміністрації Трампа.

«Спецпосланець президента є тимчасовою посадою, і теоретично такі посланці мають бути підтверджені Сенатом, якщо хочуть залишатися на посаді понад 360 днів. Келлогг зазначив, що січень є природним терміном для завершення його служби з урахуванням чинного законодавства, повідомили джерела, які попросили залишитися анонімними», — повідомляє Reuters.

Як передає джерело, відставний генерал-лейтенант Келлогг користувався репутацією співчутливого співрозмовника серед європейських дипломатів та української сторони, у той час як адміністрація Трампа іноді демонструвала симпатії до позиції Москви щодо війни в Україні.

Конфлікти з Віткоффом

Келлогг більш рішуче засуджував російські атаки на цивільну інфраструктуру України, ніж інші представники адміністрації Трампа. Іноді він конфліктував зі спецпосланцем США «зі справ мирних місій» Стівом Віткоффом, який повторював деякі тези президента РФ Володимира Путіна та пропонував нерівномірний обмін територіями у рамках довгострокової мирної угоди.

Серед досягнень Келлогга, зокрема, згадують сприяння звільненню десятків заручників, утримуваних президентом Білорусі Олександром Лукашенком, в обмін на часткове пом’якшення санкцій.

Келлогг вважав, що надто багато чиновників адміністрації займаються питаннями України, а серед керівництва немає належного визнання того, що саме Росія — а не Україна — гальмує мирні переговори.

Водночас, одне з джерел також зазначає, що Келлогг ніколи не планував довго залишатися на посаді.

Позиція Трампа щодо України

Хоча Трамп фокусувався на припиненні війни в Україні, його підхід до того, як це зробити, змінювався.

У березні 2025-го він тимчасово припинив частину обміну розвідданими з Україною, але швидко відновив його.

Останніми місяцями адміністрація Трампа навіть збільшила обмін розвідданими з Києвом.

Через нову програму союзники ЄС купують озброєння США для України, але більшість програм військової допомоги, започаткованих за часів колишнього президента США Байдена, були фактично згорнуто.

Трамп спочатку наполягав на негайному припиненні вогню, але відмовився від цього після зустрічі з Путіним в Алясці у серпні.

У жовтні він знову підтримав ідею припинення вогню після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні.

Келлогга не було під час цієї жовтневої зустрічі. Раніше цього місяця його заступник Джон Коул пішов з посади, ставши спецпосланцем США з питань Білорусі.

Поки що невідомо, хто замінить Келлогга. США досі не призначили посла в Україні, підтвердженого Сенатом. Кар’єрний дипломат Джулі Фішер була призначена у травні виконуючою обов’язки голови місії США в Києві.