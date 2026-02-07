ТСН у соціальних мережах

Спецпризначенці "Альфи" вдарили по заводу ракетного палива в РФ: з’явилося відео

На заводі у Тверської област росіяни виготовляли компоненти пального «децилин-М» для ракет Х-55 і Х-101.

Світлана Несчетна
Горить підсанкційний дослідний завод у Тверської області

Горить підсанкційний дослідний завод у Тверської області / © скриншот з відео

Сили оборони України завдали успішного удару по стратегічному об’єкту в Тверській області РФ. Під вогнем опинився дослідний завод у селищі Редкіно, де окупанти виробляли «децилін-М» — критично важливий компонент пального для крилатих ракет типів Х-55 та Х-101.

Про це ТСН.ua повідомило джерело в СБУ.

Удару завдали військові Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України.

Крім ракетного палива, на ураженому заводі також виготовляють паливні домішки для дизельного пального й авіаційного гасу.

Після влучання безпілотників на території заводу розпочалася масштабна пожежа — над об’єктом зафіксували стовп чорного диму.

Сервіс FIRMS, який у режимі реального часу відстежує пожежі по всьому світу, зафіксував активне горіння на території підприємства.

Нагадаємо, раніше СБУ вгатила по п’яти ворожих аеродромах, 15 бортів РФ уражено.

