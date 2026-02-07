- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 580
- Час на прочитання
- 1 хв
Спецпризначенці "Альфи" вдарили по заводу ракетного палива в РФ: з’явилося відео
На заводі у Тверської област росіяни виготовляли компоненти пального «децилин-М» для ракет Х-55 і Х-101.
Сили оборони України завдали успішного удару по стратегічному об’єкту в Тверській області РФ. Під вогнем опинився дослідний завод у селищі Редкіно, де окупанти виробляли «децилін-М» — критично важливий компонент пального для крилатих ракет типів Х-55 та Х-101.
Про це ТСН.ua повідомило джерело в СБУ.
Удару завдали військові Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України.
Крім ракетного палива, на ураженому заводі також виготовляють паливні домішки для дизельного пального й авіаційного гасу.
Після влучання безпілотників на території заводу розпочалася масштабна пожежа — над об’єктом зафіксували стовп чорного диму.
Сервіс FIRMS, який у режимі реального часу відстежує пожежі по всьому світу, зафіксував активне горіння на території підприємства.
Нагадаємо, раніше СБУ вгатила по п’яти ворожих аеродромах, 15 бортів РФ уражено.