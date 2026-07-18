Спецслужби отримали надзвичайні права: Німеччина екстрено готується до хвилі масштабних терактів

У Німеччині підвищили рівень терористичної загрози / © Associated Press

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Влада Німеччини ухвалила рішення про підвищення рівня терористичної небезпеки через конкретні плани нападів на критичну інфраструктуру та громадян. Німецькі силові структури фіксують значну активність іноземних агентів, що вимагає негайного реагування та кардинального перегляду правил безпеки.

Про масштабні зміни у роботі правоохоронців та нові виклики для держави пише Die Welt.

Оперативні права розвідки та зірвані теракти

За словами очільника МВС, правоохоронці вже змогли запобігти масштабному теракту з використанням вибухівки. Цю диверсію ретельно готували завербовані агенти, які працювали на іноземні спецслужби.

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Щоб ефективніше протидіяти таким викликам, уряд планує надати розвідці безпрецедентні оперативні повноваження. Вже незабаром Кабінет міністрів розгляне реформу, яка дозволить агентам не лише збирати інформацію, а й самостійно втручатися в критичні ситуації.

Зокрема, спецслужби зможуть проникати в приміщення та проводити обшуки у разі гострої терористичної загрози, якщо поліція не встигає прибути вчасно. Також їм дозволять цілеспрямовано змінювати дані для зриву планів зловмисників, хоча право на арешти й надалі залишатиметься винятково за поліцією.

Увага до ліворадикалів та міжнародна реакція

Окрім зовнішніх загроз, німецькі силовики зосередили серйозну увагу на радикальному лівому екстремізмі. Ця проблема набула такого масштабу, що нещодавно у Вашингтоні відбулася спеціальна зустріч за участю 60 держав, присвячена боротьбі з транснаціональним лівоекстремістським тероризмом.

На цьому заході Держсекретар США Марко Рубіо навіть навів як яскравий приклад тероризму масштабне січневе відключення електроенергії в Берліні. Наразі німецькі слідчі вже наблизилися до розкриття цього гучного злочину та змогли встановити конкретних підозрюваних з угруповання «Вулкан».

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Розкриття диверсій та боротьба з хаосом

Правоохоронці також досягли значного прогресу у розслідуванні атаки на електромережі берлінського технологічного парку Адлерсгоф. Слідчі вийшли на чотирьох фігурантів, які добре відомі у місцевих ліворадикальних колах.

Під час масштабних обшуків поліція вилучила в них не лише мобільні телефони, а й спеціальне обладнання для пошуку прихованих камер та мікрофонів. Зараз підозрювані намагаються через суд заблокувати доступ правоохоронців до вилученої техніки та оскаржити самі обшуки.

Окрім цього, нещодавно екстремісти підпалили кабельні шахти на залізниці між Кельном та Дюссельдорфом. Регіональна влада наголошує, що подібні диверсії є не формою протесту, а цілеспрямованим створенням хаосу, якому держава обіцяє дати жорстку відсіч.

Нагадаємо, кількість молодих чоловіків, які відмовляються від військової служби в німецькій армії, цього року різко зросла. Одна із причин — страх брати участь у реальній війні в Україні та на Близькому Сході.

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