Спікер чеського парламенту заявив про "хунту Зеленського": як відреагували в Україні

Томіо Окамура

Посол України у Чехії Василь Зварич прокоментував скандальні висловлювання зспікера Палати депутатів Чехії Томіо Окамури щодо України.

Про це Зварич написав у своєму Facebook.

«Образливі та сповнені ненависті заяви Томіо Окамури на адресу України та українців, озвучені сьогодні у його новорічній промові, ми розцінюємо як його особисту позицію, сформовану, очевидно, під впливом російської пропаганди», — зазначив дипломат.

Він наголосив, що такі висловлювання щодо українців, зокрема щодо демократично обраного керівництва Української держави, «є негідними й абсолютно неприйнятними» і цінностям, на яких ґрунтується Чеська Республіка як невідʼємна частина європейської спільноти.

«Очікуємо, що органи державної влади та громадянське суспільство Чехії нададуть належну оцінку цим заявам і їх відповідності високій державній посаді, яку обіймає цей політик», — підсумував Зварич.

Нагадаємо, що новий спікер чеського парламенту відзначився низкою антиукраїнських вчинків.

Так, у своїй новорічній промові Томіо Окамура виступив проти надання зброї Україні «для підтримки абсолютно безглуздої війни» і назвав україську владу «хунтою».

«Я вірю, що наша республіка зістрибне з брюссельського поїзда, який, попри попередження уряду США, прямує до Третьої світової війни. Гроші течуть у всіх напрямках, і кожен щось отримує з цього бізнесу. Західні компанії й уряди, а також українські злодії навколо „хунти Зеленського“, які будують туалети із золота», — заявив Окамура.

«Нехай крадуть, але не в нас, і нехай така країна не буде в Європейському Союзі», — додав скандальний політик.

Крім того, у листопаді Томіо Окамура відзначив своє обрання на посаду демонстративним зняттям з будівлі парламенту українського прапора, який висів над входом до урядової будівлі як символ підтримки від початку російського вторгнення у лютому 2022 року.

У своїх соцмережах Окамура регулярно закликає до негайного припинення фінансування України та українців з бюджету Чеської Республіки.

Також він цинічно звинуватив україньких біженців, що вони нібито «чітко закріпилися на першому місці в рейтингу іноземців, причетних до організованої злочинності в Чеській Республіці».

Томіо Окамура — чеський бізнесмен і політик японського походження.

Нагадаємо, що у грудні друг Орбана і один з найбагатших людей в країні Андрей Бабіш став прем’єром Чехії. Новий кабінет міністрів може переглянути підхід Праги до підтримки України. Сам Бабіш заявляв, що вступ України до ЄС можливий лише після завершення війни.