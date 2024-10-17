Спікер Держдуми РФ заявив, що СРСР розвалився через фільм: що це за стрічка

У Росії назвали радянський фільм 1989 року однією з причин розпаду СРСР.

Спікер Держдуми країни-агресора В'ячеслав Володін відзначився абсурдною заявою – він звинуватив у розпаді СРСР фільм "Інтердівчинка" 1989 року випуску.

Про це він заявив на засіданні думи РФ.

"Подивіться, з чого почалася руйнація Радянського Союзу? Ще за часів ЦК КПРС, у 1989 році, вийшов фільм "Інтердівчинка". Усі аплодували, черги до кінотеатрів, секретарі ЦК ходили, дивилися. Підсумок? Країни не стало", – заявив Володін, на якого за підтримку агресії путінського режиму наклали санкції США, ЄС, Британія, Україна та інші країни.

Зауважимо, розслідувальне видання "Проект" пише, що ходять чутки про гомосексуальність Володіна.

Фільм "Інтердівчинка"

Нагадаємо, що головна героїня кінострічки "Інтердівчинка" – молода жінка Таня Зайцева, яка днями працює медсестрою, а ночами – валютною повією. При цьому Таня мріє вийти заміж за іноземця та поїхати жити до Європи. Шведський "клієнт" несподівано робить їй пропозицію руки та серця. Насилу поборивши радянську бюрократію, Таня опиняється за кордоном, але й там не знаходить щастя.

У рік прем'єри картина стала найкасовішою у радянському прокаті.

Раніше ми назвали три звички із СРСР, які заважають українцям щасливо жити.

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