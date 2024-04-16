Спікер Джонсон пропонує Конгресу розділити допомогу Україні і Ізраїлю: Зеленський гостро відреагував

Володимир Зеленський не схвалює ідею спікера Палати представників Майкла Джонсона, який представив чотири окремі законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та інших пріоритетів національної безпеки.

Про це він сказав в інтерв’ю PBS.

Також читайте Зеленський пояснив, як росіяни знищили Трипільську ТЕС

"Це дивно. Це говорить про те, що це не питання безпеки, а чиста політика. Якщо чесно, це ганьба для світу, ганьба для демократії і всіх тих, хто про демократію тільки говорить. Якщо Конгрес візьме і поділить цю допомогу після всього того, що відбулося, на ізраїльську і українську, то це просто говорить, що це питання виборів у США, що це чиста політика", - вважає глава держави.

Зеленський попередив світових лідерів, у яких на першому місці - рейтинги, про загрозу війни у країнах НАТО, якщо Україна зазнає поразку.

"Коли весь світ каже - як же так, Іран зміг бити по Ізраїлю, треба зараз популістично допомагати тільки Ізраїлю і забути про те, що відбувається в Україні. Це чиста політика. Це значить, що всім все одно, скільки людей гине в Україні щодня. Їм важливо, які в них рейтинги. Вони забувають, що в мертвих рейтингів немає. Якщо Україна провалиться, буде війна в інших країнах НАТО, і американські солдати повинні будуть захищати", - сказав президенти України.

Нагадаємо, напередодні The Hill повідомило, що спікер Палати представників США Джонсон представив плани допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та нацбезпеці.

Читайте провідні новини на сьогодні:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.