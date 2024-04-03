Спікер Джонсон вигадав нову умову для надання допомоги Україні: реакція Білого дому

Спікер Палати представників США Майк Джонсон натякнув, що планує представити законопроєкт про фінансову допомогу Україні разом із пропозицією скасувати призупинення видачі нових ліцензій на експорт скрапленого газу. В адміністрації президента США Джо Байдена на таку умову відреагували критично.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

“Президент чітко дав зрозуміти, що республіканці Палати представників мають підтримати двопартійну угоду про національну безпеку, яка вже була ухвалена Сенатом, якомога швидше, щоб Україна отримала допомогу, яка їй терміново потрібна для захисту від російської агресії”, — йдеться у заяві Білого дому.

Чому Джонсон проти мораторію на експорт газу

Ще у січні цього року адміністрація Байдена розпорядилася припинити затвердження нових ліцензій на експорт СПГ до європейських, азійських та інших країн, які не є партнерами США у сфері вільної торгівлі, у той час коли Міністерство енергетики ретельно перевіряє, як поставки впливають на зміну клімату, економіку та національну безпеку.

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У виданні натякнули, що цей мораторій загрожує зірвати плани багатомільярдних експортних проєктів уздовж узбережжя Мексиканської затоки США, включно з великим експортним підприємством у рідному штаті Джонсона — Луїзіані.

Водночас Джонсон переконує, що відновлення експорту природного газу допоможе “припинити фінансування військових зусиль Володимира Путіна”, очевидно, маючи на увазі створення конкуренції для російського газу, який продовжують купувати інші країни.

Нагадаємо, у лютому цього року після тривалої затримки Сенат ухвалив законопроєкт про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму 95 мільярдів доларів, з яких понад 60 млрд має отримати Україна. Однак, республіканці, які становлять більшість у Палаті представників, мають зауваження до законопроєкту та висувають свої умови — зокрема, щодо надання допомоги Україні у кредит. Спікер Майк Джонсон повинен винести законопроєкт на голосування після повернення з великодніх канікул 9 квітня.

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