Спікер Конгресу США зробив заяву про війну з Іраном: “місія скоро завершиться”

Майк Джонсон

Реклама

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що американська операція в Ірані “практично виконана” і має завершитися вже найближчим часом.

Таким чином він повторив позицію президента США Дональда Трампа, який раніше також заявляв про швидке завершення конфлікту — попри те, що бойові дії в регіоні тривають.

На запитання журналістів CNN про вартість війни Джонсон відповів, що наразі її неможливо підрахувати, оскільки операція ще триває.

Реклама

Втім, коли його попросили пояснити, як це узгоджується із заявами про швидке завершення, він зазначив:

“Головнокомандувач сказав те саме. Ми лише кілька тижнів у цьому процесі. Я думаю, місія майже виконана і дуже скоро завершиться”.

Пізніше спікер визнав, що терміни можуть зміститися через ситуацію навколо Ормузької протоки — стратегічного маршруту, через який проходить значна частина світових поставок нафти.

“Ця історія з Ормузькою протокою трохи затягує процес”, — сказав Джонсон.

Реклама

Попри заяви США про близьке завершення операції, ситуація залишається нестабільною. Особливо через ризики для глобальних енергетичних маршрутів, які можуть вплинути не лише на перебіг війни, а й на світову економіку.

Нагадаємо, операція США та Ізраїлю проти Ірану, яка спочатку планувалася як коротка кампанія, може затягнутися. У Вашингтоні спочатку планували інтенсивну військову операцію на 4–6 тижнів, однак тепер у США та в інших столицях світу готуються до набагато тривалішої кризи.