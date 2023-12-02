Спікер Палати представників Джонсон став одним з найпалкіших прихильників України - WSJ

Спікер Палати представників США Майк Джонсон кардинально змінив свою позицію щодо допомоги Україні у протистоянні російській агресії та вважає це "критичним пріоритетом" для Палати представників.

Тепер допомога для України буде залежати від спроможності Джонсона наполягти на виділенні десятків мільярдів доларів для українців, пише Wall Street Journal.

"Ми не можемо дозволити Володимиру Путіну марширувати Європою, і ми розуміємо необхідність допомоги", — цитує WSJ слова Джонсона.

Додаткове фінансування для України стало частиною складних переговорів політиків у США та водночас перевіркою для спроможності Джонсона бути лідером, оскільки саме суперечки в Республіканській партії щодо скорочення видатків і стратегії США зіграли ключову роль у відставці попереднього спікера Кевіна Маккарті.

Видання повідомляє, що голосування щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню може відбутись вже наступного тижня.

"Навіть якщо переговори в Сенаті вдадуться, доля пропозиції щодо іноземної допомоги, яка включає близько 60 мільярдів доларів США для фінансування війни в Україні та поповнення запасів зброї в США, залежить від Джонсона в Палаті представників, де глибоко розділена республіканська більшість намагається просунути партійні рахунки про витрати", – пише видання, додаючи, що окремі члени Палати можуть запропонувати резолюцію щодо усунення спікера Джонсона з посади, як це відбулося з Маккарті, "якщо вони вирішать, що він переступає лінію".

Близькі до Джонсона джерела повідомили, що він дійсно дуже переживає за Україну і зазначають, що його попередня позиція збігається з його поточними заявами.

"Він продовжує вимагати відповідальності за мільярди, надіслані на допомогу Україні, вказуючи неодноразову неспроможність адміністрації викласти чіткий план перемоги або спрогнозувати фінал. Але національна безпека починається вдома. Ось чому він чітко дав зрозуміти, що запити про додаткову допомогу Україні можна буде задовольнити лише тоді, коли адміністрація та Сенат серйозно підуть на встановлення нашого порушеного південного кордону", - зазначив один із чиновників.

Низка сенаторів заявили, що Джонсон поставить на голосування великий пакет допомоги для України, навіть якщо це викличе негативну реакцію правих однопартійців.

Крім того, один з сенаторів заявив, що Джонсон після початку роботи спікером отримав більш широкий доступ до даних розвідки, що могло вплинути на його позицію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США вважають перемогою те, що Україна вистояла у війні з РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що у Білому домі заявили, що російський диктатор Путін буквально розкидається людським м’ясом, щоби спробувати утримати територію.

Читайте також: