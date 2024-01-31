Спікер Палати представників Джонсон заявив, що питання кордону та допомогу Україні можуть розділити

Остаточні рішення будуть прийматись після публікації тексту майбутньої угоди про безпеку кордону.

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що пропозиція щодо національної безпеки, яка поєднує допомогу Україні з реформами прикордонної політики, ймовірно, буде розділена.

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Про це він заявив під час зустрічі зі спікерами парламентів країн Балтії, інформує видання Semafor з посиланням на власні джерела.

У повідомленні вказується, що Джонсон під час зустрічі визнав, що остаточні рішення не будуть прийматись, доки не буде оприлюднено текст майбутньої угоди про безпеку кордону.

В свою чергу речник Джонсона Радж Шах применшив значення слів спікера та заявив, що вони були зроблені в гіпотетичному контексті.

Видання зазначає, що ці зауваження є ознакою того, що Джонсон вважає, що ширший пакет, який включатиме зміни в політику безпеки кордону, узгоджений Сенатом, буде "мертвим" після прибуття в Палату представників.

Незрозуміло, чи означатиме розділення пакета, що Палата представників проведе окреме голосування щодо всіх його частин, включно з допомогою Україні. Оскільки проведення окремого голосування щодо військової допомоги Києву може обвалити на Джонсона хвилю критики з боку трампістів, які виступають проти подальшої допомоги Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Адміністрації президента Сполучених Штатів Джо Байдена прокоментували "сумніви світових лідерів", що США виділять допомогу Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що директор ЦРУ США Вільям Бернс заявив, що Вашингтону дуже важливо продовжувати надавати Україні допомогу на тлі триваючої російської агресії.

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