Спікер Палати представників назвав "мертвим" законопроєкт про допомогу Україні

Цієї самої думки про законопроект притримується лідер республіканської більшості в Палаті представників Стів Скаліз.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що законопроєкт Сенату щодо кордону, в який також була включена допомога Україні розміром понад $60, не схвалять в Палаті представників, якщо погоджені умови відповідають дійсності.

Про це повідомляє The Hill.

"Я хотів би надати коротку інформацію щодо додаткового пакету та кордону, оскільки Сенат, схоже, не може досягти жодної згоди. Якщо чутки про зміст законопроєкту правдиві, то він все одно буде мертвим після надходження до Палати представників", – зазначив Джонсон у листі до своїх колег.

Цей лист зʼявився після того, як окремі представники республіканців та помічники керівництва Конгресу заявили, що законопроект, який передбачає допомогу Україні, не буде погоджено у Палаті представників, навіть якщо його ухвалять у Сенаті.

Повідомлення Джонсона про те, що цей законопроєкт "мертвий" також повторив керівникам штабів республіканців у четвер лідер республіканської більшості в Палаті представників Стів Скаліз.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц летить до США, щоб обговорити допомогу Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що колишній генеральний секретар НАТО та ексміністр оборони Британії Джордж Робертсон заявив, що російський диктатор Путін прорахувався, коли вирішив чекати на повернення до Білого дому Дональда Трампа.

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