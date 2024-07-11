Спікер Палати представників підтримує використання американської зброї для ударів по Росії

За останні місяці Майк Джосон став одним з найпалкіших прихильників України.
Спікер Палати представників Сполучених Штатів Майк Джонсон підтримав на удари по військових обʼєктах території Росії американською зброєю.
Про це Джонсон сказав у коментарі "Голосу Америки".
Він заявив, що України потрібна використовувати надану їй грою гнучко і так як вважає за потрібне для відбиття агресії.
Джонсон заявив, що він є прихильником такої концепції і вважає, що у Конгресі дотримуються такої ж думки.
"Я пояснив, що воля Конгресу полягає в тому, щоб дозволити їм гнучкість у використанні зброї та допомоги, яку ми вже надіслали. Щоб вони могли вести війну так, як вони вважають за потрібне. Я прихильник цього. Я вважаю, що це й був намір Конгресу", – наголосив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білий дім повідомив, чи скасує обмеження для ЗСУ на удари по Росії американською зброєю.
Крім того, ми раніше інформували, що під час саміту НАТО у Вашингтоні Україна намагається отримати дозвіл США бити американською далекобійною зброєю по військових аеродромах на території РФ.
Читайте також:
- Як удари по території РФ американськими ракетами ATACMS змінять ситуацію на фронті — пояснення експерта
- Удари по території Росії: які цілі потрібно знищити ЗСУ західною зброєю — експерт
- Удари України по території Росії польською зброєю: Сікорський зробив гучну заяву