Спікер Палати представників підтримує використання американської зброї для ударів по Росії

За останні місяці Майк Джосон став одним з найпалкіших прихильників України.

Спікер Палати представників Сполучених Штатів Майк Джонсон підтримав на удари по військових обʼєктах території Росії американською зброєю.

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Про це Джонсон сказав у коментарі "Голосу Америки".

Він заявив, що України потрібна використовувати надану їй грою гнучко і так як вважає за потрібне для відбиття агресії.

Джонсон заявив, що він є прихильником такої концепції і вважає, що у Конгресі дотримуються такої ж думки.

"Я пояснив, що воля Конгресу полягає в тому, щоб дозволити їм гнучкість у використанні зброї та допомоги, яку ми вже надіслали. Щоб вони могли вести війну так, як вони вважають за потрібне. Я прихильник цього. Я вважаю, що це й був намір Конгресу", – наголосив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білий дім повідомив, чи скасує обмеження для ЗСУ на удари по Росії американською зброєю.

Крім того, ми раніше інформували, що під час саміту НАТО у Вашингтоні Україна намагається отримати дозвіл США бити американською далекобійною зброєю по військових аеродромах на території РФ.

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