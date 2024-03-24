Спікер Палати представників винесе на голосування законопроєкт про допомогу Україні: конгресмен озвучив дату

Конгресмен-республіканець наголосив, що відмова від підтримки України продемонструє слабкість США.
Після великодніх канікул спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон має намір винести на голосування законопроєкт щодо допомоги Україні.
Про це в неділю, 23 березня, повідомив у програмі Face the Nation на телеканалі CBS конгресмен-республіканець Майкл Маккол, який очолює комітет міжнародних відносин Палати представників.
"Він відданий тому, щоб винести це [законопроєкт про допомогу Україні] на голосування після Великодня", - запевнив він.
При цьому Маккол не уточнив, чи відбудеться голосування одразу 9 квітня, коли Палата представників повернеться до роботи після великодніх канікул.
Конгресмен наголосив, що відмова від підтримки України продемонструє слабкість США.
"Якщо ми програємо в Україні, як в Афганістані, програємо Путіну, дозволимо йому забрати Україну, Молдову, Грузію, покинемо наших союзників, як ми це зробили в Афганістані — це зробить Сполучені Штати сильнішими, чи слабшими? Гадаю, слабшими", - пояснив він.
Маккол нагадав про “”складну ситуацію” Джонсона з огляду на те, що республіканці-трампісти розпочали процес його з усунення з посади спікера. Водночас низка демократів заявили, що не голосуватимуть за його відставку, якщо він укладе угоду з Байденом, зокрема щодо фінансування України.
Раніше Джонсон відмовився розглядати схвалений Сенатом пакет підтримки України, але заявив, що працюватиме над новою версією законопроєкту.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Палаті представників назвали дедлайн для схвалення допомоги Україні.
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