Спікер Палати представників винесе на голосування законопроєкт про допомогу Україні: конгресмен озвучив дату

Після великодніх канікул спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон має намір винести на голосування законопроєкт щодо допомоги Україні.

Про це в неділю, 23 березня, повідомив у програмі Face the Nation на телеканалі CBS конгресмен-республіканець Майкл Маккол, який очолює комітет міжнародних відносин Палати представників.

"Він відданий тому, щоб винести це [законопроєкт про допомогу Україні] на голосування після Великодня", - запевнив він.

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При цьому Маккол не уточнив, чи відбудеться голосування одразу 9 квітня, коли Палата представників повернеться до роботи після великодніх канікул.

Конгресмен наголосив, що відмова від підтримки України продемонструє слабкість США.

"Якщо ми програємо в Україні, як в Афганістані, програємо Путіну, дозволимо йому забрати Україну, Молдову, Грузію, покинемо наших союзників, як ми це зробили в Афганістані — це зробить Сполучені Штати сильнішими, чи слабшими? Гадаю, слабшими", - пояснив він.

Маккол нагадав про “”складну ситуацію” Джонсона з огляду на те, що республіканці-трампісти розпочали процес його з усунення з посади спікера. Водночас низка демократів заявили, що не голосуватимуть за його відставку, якщо він укладе угоду з Байденом, зокрема щодо фінансування України.

Раніше Джонсон відмовився розглядати схвалений Сенатом пакет підтримки України, але заявив, що працюватиме над новою версією законопроєкту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Палаті представників назвали дедлайн для схвалення допомоги Україні.

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